Борьба с эпидемией коронавируса в Израиле: медицина, экономика и политика. Новый опрос NEWSru.co.il
На этой неделе, на фоне увеличения темпов роста заражения коронавирусом в стране, власти Израиля усиливают карантинные меры. Но план "Светофор", рекомендованный координатором по борьбе с коронавирусом Рони Гамзу, будет выполняться лишь частично.
Редакция NEWSru.co.il просит читателей высказать свое отношение к происходящему и ответить на наши вопросы.
Внимание: опрос предназначен исключительно для граждан Израиля.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 07 сентября 2020
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