Борьба с эпидемией коронавируса в Израиле: медицина, экономика и политика. Новый опрос NEWSru.co.il

На этой неделе, на фоне увеличения темпов роста заражения коронавирусом в стране, власти Израиля усиливают карантинные меры. Но план "Светофор", рекомендованный координатором по борьбе с коронавирусом Рони Гамзу, будет выполняться лишь частично.

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Борьба с эпидемией коронавируса в Израиле. Выскажите ваше мнение

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