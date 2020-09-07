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NEWSru.co.il :: В Израиле7 сентября 2020 г., 10:51

Борьба с эпидемией коронавируса в Израиле: медицина, экономика и политика. Новый опрос NEWSru.co.il

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Борьба с эпидемией коронавируса в Израиле: медицина, экономика и политика. Новый опрос NEWSru.co.il

На этой неделе, на фоне увеличения темпов роста заражения коронавирусом в стране, власти Израиля усиливают карантинные меры. Но план "Светофор", рекомендованный координатором по борьбе с коронавирусом Рони Гамзу, будет выполняться лишь частично.

Редакция NEWSru.co.il просит читателей высказать свое отношение к происходящему и ответить на наши вопросы.

Внимание: опрос предназначен исключительно для граждан Израиля.


Борьба с эпидемией коронавируса в Израиле. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 17 вопросов)

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