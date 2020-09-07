ШАБАК: ХАМАС завербовал гражданина Израиля для установки взрывного устройства

В понедельник, 7 сентября, была разрешена к публикации информация о том, что гражданин Израиля был завербован террористической организацией ХАМАС для установки взрывного устройства на перекрестке Билу. Соответствующие сведения были предоставлены Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК)

Публикуется имя завербованного израильтянина: это Махмуд Макдад, проживавший в поселке Сегев Шалом.

По данным ШАБАКа, вербовка была осуществлена в конце 2019 года представителями "Бригад Изаддина аль-Касама", военного крыла ХАМАСа.

Помимо Махмуда Макдада, в рамках проводимого расследования были задержаны девять членов его семьи и его знакомых. В числе задержанных оказался 32-летний Ахмад Макдад, родной брат главного подозреваемого. Братья Махмуд и Ахмад выросли в семье выходца из сектора Газы и бедуинки с израильским паспортом.

7 сентября прокуратура Южного округа предъявит обвинения задержанных братьям Макдад.