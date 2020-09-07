Капитуляция Нетаниягу: ультраортодоксы вынудили премьер-министра отменить решение о карантине

Отмена решения о введении карантина в населенных пунктах с высоким уровнем заражения коронавирусом было принято премьер-министром Биньямином Нетаниягу под давлением политиков и влиятельных общественных деятелей ультраортодоксального сектора.

Уже принятое и объявленное решение о карантине в "красных" населенных пунктах было отменено после длительной беседы премьер-министра Нетаниягу и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна с министром внутренних дел Арье Дери (ШАС) и министром строительства Яаковом Лицманом ("Яадут а-Тора").

Давление на Нетаниягу началось сразу после того, как 3 сентября межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение ввести карантин в 30 "красных" населенных пунктах, в том числе в нескольких городах компактного проживания ультраортодоксального населения (Бней Брак, Эльад, Бейтар Илит, некоторые кварталы Иерусалима). Дери и Лицман голосовали против этого решения и подвергли его резкой критике.

Политический обозреватель "Исраэль а-Йом" Мати Тухфельд пишет, что в последние дни представители ШАС и "Яадут а-Тора" встречались с основными политическими противниками Нетаниягу: Нафтали Беннетом, Офером Шелахом, Бени Ганцем и другими. Как сообщалось ранее, с министром обороны ультраортодоксы пришли к соглашению по поводу обращения в БАГАЦ с просьбой перенести дату утверждения закона о призыве. С Биньямином Нетанииягу представители ШАС и "Яадут а-Тора" по этому поводу не беседовали. Глава "Кахоль Лаван" посетил Бней Брак. "Жаль, что решения принимаются в последний момент, жаль, что решения принимаются так", – сказал тогда Бени Ганц.

6 сентября мэры ультраортодоксальных городов и руководители местных советов направили крайне резкое письмо Биньямину Нетаниягу. "Мы доводим до вашего сведения, что все ультраортодоксальное население страны не забудет допущенной в отношении него несправедливости. Не забудем, кто был человеком, волей которого мы раз за разом изображались распространителями болезней и врагами народа, кто раз за разом накладывал избирательное наказание на десятки тысяч семей ультраортодоксального сектора. Решения, которое вы принимали раз за разом, не имеют никакой логики и смысла с точки зрения здравоохранения, они целиком и полностью направлены против ультраортодоксального сектора. Мы видим в вас единственного виновного в унижении, которому подвергаются легитимные граждане в своей стране. Мы не намерены молчать", – говорилось в письме.

На фоне усиливающегося давления глава правительства принял решение отложить заседание кабинета по коронавирусу, где должен был обсуждаться список населенных пунктов, в которых планировалось ввести карантин. Нетаниягу и Эдельштейн встретились с Дери и Лицманом и пообещали найти альтернативный вариант.

В свою очередь, глава оппозиции Яир Лапид (лидер "Еш Атид") заявил: "Это правительство уже не просто оторвано от реальности, оно опасно. Работала команда специалистов – врачи, экономисты, эпидемиологи – сформировали программу, а потом пришли политики и все перевернули с ног на голову в один момент. Если вы настолько боитесь один другого, что принимаете парализующие, кривые решения – уходите".

Альтернативный вариант: в "красных" населенных пунктах вводится карантинный "комендантский час"

Вечером 6 сентября министерская комиссия по карантину проголосовала за введение ограничений на передвижение граждан в вечерние и ночные часы, а также за закрытие учебных заведений, за исключением заведений специального образования.

"Комендантский час" будет действовать с 19:00 до 5:00 следующего дня. В вечерние и ночные часы в городах, из утвержденного списка, будут закрыты все предприятия и магазины, кроме жизненно важных. Продуктовые магазины, аптеки и учреждения системы здравоохранения продолжат работать.

Решение кабинета должно вступить в силу 7 сентября. Однако точного списка "красных" населенных пунктов и городов, в которых будут введены дополнительные карантинные меры, пока не опубликовано.

Накануне сообщалось, что в списке "красных" окажутся города: Бней Брак, Эльад, Бейтар Илит, Бейт Шемеш (районы (Рамат Бейт-Шемеш Алеф и Рамат Бейт-Шемеш Гимел), Тира, Умм эль-Фахм, Тайбэ, а также поселки Имануэль, Далият аль-Кармель, Кафр Касем. Под вопросом введение дополнительных мер в Ашдоде, Ашкелоне, Сдероте, Нетивоте, Кохав Яире, Эйлате. Обсуждается усиление карантинных мер в ряде арабских кварталов Иерусалима.

В ходе совещания в воскресенье Нетаниягу сообщил, что 10 сентября будет обсуждаться введение строгого карантина по всему Израилю и ограничения на время ближайших праздников.