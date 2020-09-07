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NEWSru.co.il :: В Израиле7 сентября 2020 г., 17:27

На сутки отложено введение "комендантского часа" в "красных" городах

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На сутки отложено введение "комендантского часа" в "красных" городах

В понедельник, 7 сентября, министерство здравоохранения сообщило, что введение ограничений на передвижение граждан в вечерние часы и других санитарных мер в "красных" городах будет отложено на сутки.

Пресс-служба минздрава передала, что до сих пор продолжаются консультации с главами местных органов власти и мэрами городов, в которых предполагается введение "комендантского часа". Таким образом, для формирования списка "красных" городов потребовалось больше времени, чем предполагалось.

В минздраве отмечают, что специалисты продолжают изучать статистику заболеваемости по населенным пунктам и формировать списки.


При этом начальник отдела туризма в мэрии Эйлата Рами Бен-Давид сообщил радиостанции "Кан Бет", что в ходе консультаций с представителями минздрава ему вместе с мэром удалось "отстоять" город, он не будет включен в "красный список". По его словам, введение ограничений в Эйлате в вечерние и ночные часы окончательно убьет туризм. Так как, по его словам, ни один израильтянин не захочет приехать на курорт, если будет знать, что после 19:00 он не сможет выйти из гостиничного номера.

Минздрав сообщил, что список "красных" городов будет передан на утверждение министерской комиссии по борьбе с коронавирусом поздно вечером. Ожидается, что в ночь на 8 сентября он будет утвержден, после чего будет опубликован.

Карантинные меры в красных городах вступят в силу 8 сентября.

Комендантский час" будет действовать с 19:00 до 5:00 следующего дня. В вечерние и ночные часы в городах, из утвержденного списка, будут закрыты все предприятия и магазины, кроме жизненно важных. Продуктовые магазины, аптеки и учреждения системы здравоохранения продолжат работать.

Во время карантина не будут работать учебные заведения, исключение сделано для заведений специального образования.

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