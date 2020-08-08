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NEWSru.co.il :: В Израиле8 августа 2020 г., 20:12

Бени Ганц: "Выборов хотят только Нетаниягу и Лапид"

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Министр обороны и глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц дал интервью телеканалу "Кешет".

Министр обороны и глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц дал интервью телеканалу "Кешет". В интервью, которое транслировалось в рамках программы "Встречи с прессой", Бени Ганц вновь заявил, что не пойдет на компромисс в том, что касается дискуссии по госбюджету.

"Есть коалиционное соглашение. Оно непростое, однако именно оно обеспечивает политическую и экономическую стабильность, которая необходима сегодня государству. И я не намерен отказываться от требования о его выполнении", - заявил Ганц. Он добавил: "Я не хочу выборов, убежден, что девять миллионов граждан Израиля не хотят выборов.


Выборов хочет один человека, может два: Биньямин Нетаниягу и Яир Лапид". По словам Ганца, он останется во главе блока "Кахоль Лаван" и перед следующими выборами. "Я убежден, что Яир Лапид не будет премьер-министром. Со своей стороны я продолжу предлагать свои услуги израильскому обществу", - сказал Ганц.

Он добавил, что у него сохраняются нормальные рабочие отношения с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. "Мы оба знаем, в чем состоят наши разногласия. Я вошел в это правительство не ради Биби, не ради себя, а ради государства Израиль. Это направляет все мои действия".



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