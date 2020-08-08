Бени Ганц: "Выборов хотят только Нетаниягу и Лапид"

Министр обороны и глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц дал интервью телеканалу "Кешет". В интервью, которое транслировалось в рамках программы "Встречи с прессой", Бени Ганц вновь заявил, что не пойдет на компромисс в том, что касается дискуссии по госбюджету.

"Есть коалиционное соглашение. Оно непростое, однако именно оно обеспечивает политическую и экономическую стабильность, которая необходима сегодня государству. И я не намерен отказываться от требования о его выполнении", - заявил Ганц. Он добавил: "Я не хочу выборов, убежден, что девять миллионов граждан Израиля не хотят выборов.

Он добавил, что у него сохраняются нормальные рабочие отношения с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. "Мы оба знаем, в чем состоят наши разногласия. Я вошел в это правительство не ради Биби, не ради себя, а ради государства Израиль. Это направляет все мои действия".





