Кабинет по борьбе с коронавирусом разрешил открыть торговые центры с 9 декабря

Во вторник, 8 декабря, члены министерского кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за то, чтобы с 9 декабря по всему Израилю, за исключением "красных" городов, возобновили работу торговые центры.

Пресс-служба главы правительства и министерство здравоохранения сообщили, что в торговых центрах будут действовать следующие ограничения: в магазинах площадью до 150 кв.м - заполняемость будет высчитываться по следующей формуле: 1 покупатель на 7 кв.м., при этом максимальная заполняемость составляет 10 покупателей. В магазинах более 150 кв.м. - заполняемость вычисляется по формуле 1 человек на 15 кв.м.

В продуктовых магазинах, аптеках, оптиках и магазинах, торгующих средствами гигиены - 1 человек на 7 кв.м.

На общей площади торговых центров, рынков и музеев - 1 человек на 15 кв.м.

Контроль за заполняемостью торговых центров будет производиться с помощью системы компьютерной регистрации покупателей на входе и выходе. На рынках контролировать заполняемость будут специальные контролеры.

Также в музеях, торговых центрах должны находиться специальные распорядители, которые будут следить за соблюдением правил посетителями и работниками.

Новые правила будут действовать ближайшие две недели.

Отметим, что днем ранее кабинет по борьбе с коронавирусом сообщил о введении с 9 декабря по всей стране ночного "комендантского часа", при этом разрешив открыть торговые центры. Однако канцелярия юридического советника правительства предупредила, что при введении ночных ограничений могут возникнуть юридические сложности, поскольку минздрав не уверен в эффективности этой меры. В частности, это решение могло быть заблокировано БАГАЦем.

Решение о введении ночных ограничений нуждалось в утверждении правительства, однако после заключения юристов, этот вопрос был снят с повестки дня, а заседание правительства было отложено.

Специалисты приступили к поиску других способов остановить распространение вируса. По информации телеканала "Кешет-12", в качестве альтернативы рассматриваются ограничения на передвижение граждан в еврейских населенных пунктах на время Хануки, и в арабских населенных пунктах - во время нееврейских праздников.