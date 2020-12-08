Эпидемия коронавируса в Израиле: накануне начала вакцинации. Опрос NEWSru.co.il

На фоне постепенного роста числа зараженных в Израиле кабинет по борьбе с коронавирусом одобрил введение ночного "комендантского часа". Ограничения вступят в силу 9 декабря.

Члены кабинета по борьбе с коронавирусом поддержали трехэтапную программу, предложенную главой совета нацбезопасности Меиром Бен Шабатом. С одной стороны, по всей стране в вечерние и ночные часы будут действовать строгие ограничения, с другой – по всей стране, за исключением "красных" населенных пунктов, откроются торговые центры, часы работы которых будут ограничены "комендантским часом".

В то же время несмотря на рост заболеваемости, гостиницы, расположенные на курортах Эйлата и Мертвого моря, пока закрыты не будут.

Достигнута принципиальная договоренность о проведении в аэропорту проверок на коронавирус израильтян, возвращающихся после посещения "красных" стран, отказывающихся от теста будут размещать на карантин в гостиницы.

С рядом ограничений будут работать музеи и учреждения культуры.

В "зеленых", "желтых" и "оранжевых" городах продолжат работать учебные заведения.

Будет ужесточен контроль над соблюдением существующих ограничений.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявляет, что ужесточение карантинных мер позволит избежать более тяжелого кризиса.

В то же время, оппозиция настаивает на том, что правящая коалиция действует без четкого плана и не справляется с кризисом.

Страна живет ожиданием начала массовой вакцинации, которая может значительно улучшить ситуацию.

В этих условиях мы вновь проводим опрос, чтобы выяснить отношение наших читателей к происходящему и попросить их дать оценку действиям властей.

(Данный опрос предназначен исключительно для тех читателей, которые живут в Израиле)

Предыдущий подобный опрос проводился нашей редакцией три месяца назад, когда на фоне роста числа зараженных коронавирусом власти планировали введение жестких карантинных мер. Результаты нового опроса будут сравниваться с итогами сентябрьского опроса.