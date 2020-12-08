Эпидемия коронавируса в Израиле: накануне начала вакцинации. Опрос NEWSru.co.il
На фоне постепенного роста числа зараженных в Израиле кабинет по борьбе с коронавирусом одобрил введение ночного "комендантского часа". Ограничения вступят в силу 9 декабря.
Члены кабинета по борьбе с коронавирусом поддержали трехэтапную программу, предложенную главой совета нацбезопасности Меиром Бен Шабатом. С одной стороны, по всей стране в вечерние и ночные часы будут действовать строгие ограничения, с другой – по всей стране, за исключением "красных" населенных пунктов, откроются торговые центры, часы работы которых будут ограничены "комендантским часом".
В то же время несмотря на рост заболеваемости, гостиницы, расположенные на курортах Эйлата и Мертвого моря, пока закрыты не будут.
Достигнута принципиальная договоренность о проведении в аэропорту проверок на коронавирус израильтян, возвращающихся после посещения "красных" стран, отказывающихся от теста будут размещать на карантин в гостиницы.
С рядом ограничений будут работать музеи и учреждения культуры.
В "зеленых", "желтых" и "оранжевых" городах продолжат работать учебные заведения.
Будет ужесточен контроль над соблюдением существующих ограничений.
Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявляет, что ужесточение карантинных мер позволит избежать более тяжелого кризиса.
В то же время, оппозиция настаивает на том, что правящая коалиция действует без четкого плана и не справляется с кризисом.
Страна живет ожиданием начала массовой вакцинации, которая может значительно улучшить ситуацию.
В этих условиях мы вновь проводим опрос, чтобы выяснить отношение наших читателей к происходящему и попросить их дать оценку действиям властей.
(Данный опрос предназначен исключительно для тех читателей, которые живут в Израиле)
Эпидемия коронавируса в Израиле: накануне начала вакцинации. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 20 вопросов)
Предыдущий подобный опрос проводился нашей редакцией три месяца назад, когда на фоне роста числа зараженных коронавирусом власти планировали введение жестких карантинных мер. Результаты нового опроса будут сравниваться с итогами сентябрьского опроса.
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