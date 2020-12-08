Гидеон Саар объявил о выходе из "Ликуда" и создании новой партии

Вечером во вторник, 8 декабря, депутат Кнессета Гидеон Саар объявил о выходе из "Ликуда" и создании новой политической партии.

""Ликуд" изменился до неузнаваемости. На смену идеологической дискуссии внутри партии пришло обслуживание личных интересов человека, возглавляющего ее. Интересов, в том числе касающихся судебного процесса. Это обслуживание граничит с культом личности. Верность идеологии, ценностям сменили подхалимство и стремление понравиться лидеру", - сказал Саар.

"Я не могу более поддерживать правительство во главе с Нетаниягу, я не могу оставаться в "Ликуде", который он возглавляет. Израилю сегодня более всего остального нужны единство и стабильность. Нетаниягу не способен дать ни то, ни другое", - сказал Гидеон Саар.

Саар сказал, что партия, которую он намерен создать будет партией "национального толка и социальной ориентации". "Это будет партия долгосрочной перспективы, которая изменит жизнь граждан к лучшему", - заявил политик. Он добавил, что понимает возможные последствия своего шага. "Я знаю, что дата выборов может быть перенесена из-за моего шага, я знаю, что время жизни этого правительства может быть искусственно продлено, но лидер проверяется именно в те моменты и в тех ситуациях, когда он делает то, что необходимо".

Он подверг резкой критике и работу правительства. "Оно подорвало доверие, которым его наделили граждане в момент создания. Я пытался привести к изменениям, действуя внутри партии и не преуспел. Сегодня задача номер один - это смена власти Нетаниягу. Я принял решение создать новую политическую партию, новое политическое движение, во главе которого я буду баллотироваться на будущих выборах против Нетаниягу", - заявил Саар.

Он добавил, что уже завтра подаст в отставку из Кнессета. "Я был избран как член "Ликуда" и считаю, что было бы нечестно оставаться депутатом от партии, в лидера которой я не верю. Поэтому уже завтра я подам в отставку из Кнессета и начну формирование нового списка, во главе которого буду баллотироваться на выборах в Кнессет 24-го созыва", - заявил он.

Пресс-служба "Ликуда" опубликовала следующий ответ на выступление Гидеона Саара: "Саар уходит, потому что он потерпел провал на праймериз и потому что по внутренним опросам в "Ликуде", проведенным в последние дни, он скатывается до второго десятка в списке. Саар раз за разом клялся: ""Ликуд" - это дом и я не уйду, если проиграю. Я не верю в осколки партий". Проиграл, нарушил все свои обещания и покинул "Ликуд" именно в час, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу привозит миллионы порций вакцины для граждан Израиля, снизил заболеваемость и смертность до одного из самых низких уровней в мире и заключил исторические мирные соглашения. Саар решил покинуть правый лагерь, присоединиться к Лапиду и войти в длинный список политиков, покинувших "Ликуд" и полностью провалившихся в дальнейшем".