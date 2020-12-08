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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2020 г., 18:03

Правительство ищет альтернативу ночному "комендантскому часу"

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Правительство ищет альтернативу ночному "комендантскому часу"

Заседание правительства, на котором, как предполагалось будет утверждена рекомендация кабинета по борьбе с коронавирусом о введении ночного "комендантского часа", перенесено на среду, 9 декабря.

Новостные службы корпорации "Кан" и телеканала "Кешет-12" сообщают, что возникли юридические сложности в введении этого вида ограничений, поскольку минздрав не уверен в эффективности этой меры. Ранее представители юридического советника правительства предупреждали, что это решение может быть заблокировано БАГАЦем.

По информации N12, специалисты ищут другие способы остановить распространение вируса, не прибегая к всеобщему карантину. По данным этого источника, в качестве альтернативы ночному "комендантскому часу" рассматриваются ограничения на передвижения граждан в еврейских населенных пунктах на Хануку, и в арабских населенных пунктах на время нееврейских праздников.


Вместе тем, как сообщил корреспондент 12-го канала Ярон Аврахам, в министерстве здравоохранения обсуждается возможность подготовки документа, который бы обосновал необходимость ночных ограничений.

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