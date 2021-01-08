Локдаун, пробные шары и предвыборная тактика. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Предвыборная кампания в Кнессет 24-го созыва, начавшаяся бурно и многообещающе с точки зрения тех, кто любит политическую интригу, резко замедлила ход. На уходящей неделе политики преимущественно были заняты разбрасыванием пробных шаров, а также иными тактическими шагами, которые остались почти незаметными на фоне обсуждений условий очередного локдауна. А в то же время некоторые из сделанных шагов вполне могут стать указателем направления движения нынешней предвыборной кампании.

Офер Шелах далеко не новичок в общественном поле. Помимо очень профессионального и глубокого комментария баскетбольных баталий, он много лет говорил и писал об израильской политической и военной системах. Шелах никогда не делал секрета из своих левых взглядов и поэтому его присоединение к партии Яира Лапида, человека позиционирующего себя как центрист с правым уклоном, всегда вызывало вопросы. Лапид и Шелах много лет были друзьями, однако дружба дружбой, а политика сама по себе. Выход Шелаха из "Еш Атид" мало кого удивил, и все же создание им своей партии стало более чем неожиданным. По-разному можно относиться ко взглядам Шелаха, однако мало кто ему отказывал в умении анализировать окружающую действительность. Создание партии, платформа которой вполне соответствует философии партии "Авода" или МЕРЕЦ, шансы которой на попадание в Кнессет призрачны, плохо увязывается с образом рационального Шелаха. На этой неделе в интервью "Кан РЭКА" он объяснил, почему не стал бороться за лидерство уже существующих партий. "Ситуация в "Аводе" слишком неясная, а в МЕРЕЦ не готовы дать шанс переговорам о возможности присоединения к правительству, если его возглавит Гидеон Саар. Я считаю, что необходимо проверить эту возможность со всей серьезностью", – сказал он.

На следующий день глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц дал интервью Ynet. "Мы не отвергаем возможность союзов, о которых раньше не могли и помышлять", – сказал он. Горовиц говорил об Авигдоре Либермане, который со своей стороны уже неоднократно заявлял, что ему гораздо легче представить свою партию в коалиции с МЕРЕЦ, чем с ультраортодоксами. Однако при желании можно допустить и возможность того, что Горовиц в некоторой ситуации даст голоса коалиции партий, стремящихся к устранению Нетаниягу необходимые голоса.

Выборы, как уже неоднократно говорилось – это Нетаниягу против всех. Утешает премьера лишь то, что этих "всех" слишком много, а потому достаточно, чтобы у одного или двух лидеров эго возобладало над прагматизмом, и лагерь "анти-Биби" может не досчитаться десятков тысяч голосов. Вряд ли глава правительства сегодня сожалеет о том, что ему не удалось преодолеть сопротивление ультраортодоксальных партий и добиться снижения электорального барьера.

В меньшей степени своим политическим будущим обеспокоен мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. Опросы "обещают" 6-8 мандатов, и Хульдаи продолжает строить свою партию. Помимо бывшего заместителя начальника генштаба Дана Арэля, о присоединении к партии Хульдаи заявили три женщины. Сам глава партии отвечать на вопросы о своих намерениях пока не спешит. "Когда что-то можно будет сообщить, я сообщу", – заявил Хульдаи. "А-Исраэлим" также могут стать полноценными союзниками в коалиции, которая будет создана без Биньямина Нетаниягу.

Моше Яалон прервал контакты с партией "Еш Атид". В ТЭЛЕМ заявляют, что Яалон недоволен отношением со стороны Лапида. ТЭЛЕМ может пойти на выборы в одиночку. "Все далеко не так плохо как раньше, даже опросы", – утверждают в партии. Несмотря на этот оптимизм можно предположить, что бывший министр обороны попытается заключить союз с кем-либо из более уверенно преодолевающих электоральный барьер лидеров.

В самой "Ямине" все ближе раскол между Беннетом и Смотричем. Конфликт, обострившийся на фоне нежелания Беннета предоставлять Смотричу 50% мест в первой восьмерке совместного списка, далек от разрешения и накаляется. Опрос "Кешет" опубликованный на этой неделе, согласно которому без Смотрича "Ямина" набирает больше мандатов, чем в союзе с ним, в известной степени избавил Беннета от опасений по поводу возможного раскола. Не оспаривая данных, полученных институтом "Мидгам", стоит лишь помнить, что Смотрич – один из наиболее популярных политиков в среде религиозных сионистов. Те, кого отпугивает союз со Смотричем, давно ушли к Гидеону Саару. Решится ли Беннет обменять Саара на Ганца? Если да – это может быть повтором ошибки, которую Беннет совершал в ходе прошлых предвыборных кампаний – отказ от базисного ядра своих сторонников в пользу малоперспективной попытки понравиться всем. Пресс-служба лидера "Ямины" каждое упоминание Беннета сопровождает словами "кандидат в премьер-министры". Пока что это выглядит как фантазия, однако бесспорно Беннет будет осевой фигурой на предстоящих выборах. Без него у Саара коалиции не получится, без него Нетаниягу может готовиться к отъезду из резиденции на улице Бальфур.

Партия "Наш дом Израиль" продолжает поиск релевантности в этой предвыборной кампании. Либерман использует любую возможность для подчеркивания влияния ультраортодоксов на решения нынешнего правительства. Диалог между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и приближенными раввина Каневски, очевидно, будет использован в предвыборной кампании НДИ. Либерман отвергает возможность союза с Сааром, если тот возьмет в коалицию ШАС или "Яадут а-Тора". К настоящему моменту обе ультрарелигиозные партии являются верными союзниками Нетаниягу, однако после выборов все может измениться.

Звездопад над штабом партии "Тиква Хадаша" временно прекратился. Гидеон Саар "набирает" мэров городов и глав региональных советов, готовых декларировать свою поддержку. Такие заявления менее заметны, чем переход например Зеэва Элькина, однако и они свидетельствуют об укреплении новой политической силы накануне выборов.

В "Ликуде" видят всю сложность ситуации, в которой оказались. В окружении Нетаниягу продолжают обсуждать предвыборную тактику, которая будет базироваться на двух посылах: 1) нельзя голосовать за мелкие партии, 2) попытка создать правительство без Нетаниягу в интересах левых. Борьба с мелкими партиями объяснима. В окружении Нетаниягу убеждены, что "Ликуд", ультраортодоксы и "Ямина" наберут в итоге 56-57 мандатов. Это будет означать, что для формирования заветной коалиции не хватит нескольких мандатов. Нетаниягу привык к такой ситуации за последние полтора года, однако на сей раз среди его противников есть те, кто смогут сформировать коалицию. Именно поэтому Нетаниягу будет выступать против мелких партий, как "своего" блока так и "чужого".

Начавшийся локдаун тоже стал "участником" предвыборной кампании. Оппозиция немедленно обвинила Нетаниягу в "политизации карантина". Одна из теорий говорит о том, что Нетаниягу планирует затяжной карантин, который понизит уровень заболеваемости сам по себе, а в это время правительство продолжит (и завершит) операцию по вакцинации населения, одновременно оказывая активную помощь бизнесу. К 23 марта Израиль выйдет из карантина, большинство будет привито, а щедрая финансовая помощь в рамках так называемой предвыборной экономики вернет Нетаниягу авторитет. Примечательно, что даже локдаун теперь является поводом для обсуждения личности премьер-министра.