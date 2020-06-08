Кабинет министров обсудил коронавирусный кризис: усилить контроль, спасать экономику

В понедельник, 8 июня, состоялось заседание кабинета министров Израиля по борьбе с коронавирусом. Глава правительства Биньямин Нетаниягу и министры обсудили возможные меры в свете роста числа заболевших COVID-19.

Накануне заседания министерство транспорта заявило, что возобновление железнодорожного сообщения, ранее назначенное на 8 июня, вновь откладывается. В ходе заседания это было подтверждено.

Отложено открытие театров, концертных залов и других учреждений сферы культуры для большого числа зрителей, запланированное ранее на 14 июня. Министерство культуры теперь называет новую вероятную дату открытия: 21 июня.

В то же время было объявлено, что дано разрешение на открытие банкетных залов, рассчитанных на прием не более 250 человек.

После окончания заседания пресс-служба главы правительства распространила обращение Биньямина Нетаниягу к израильтянам: "Мы только что завершили заседание комиссии министров по вопросам коронавируса. Оно началось с докладов экспертов, из которых видно, что наблюдается очень резкий рост заболеваемости. В первую очередь мы решили "дернуть ручник". Мы отказались от послаблений, которые планировали ввести в ближайшие дни, проверим это решение в течение ближайшей недели. Исключением стали залы торжеств, им дана возможность работать в соответствии с инструкциями министерства здравоохранения, об этом отчитаемся позже.

Главное, что подчеркивают все эксперты и все специалисты - это необходимость соблюдать три правила. Я называю их "Песах, маца и марор": ношение масок, соблюдение дистанции в 2 метра и гигиена, мытье рук. Я прошу вас ради нашей экономики, ради нашего здоровья, ради жизни всех нас, пожалуйста, соблюдайте правила", - заявил Нетаниягу.

За последние сутки в Израиле было выявлено 138 новых заболевших и проведено более 12 тысяч проверок на коронавирус (данные обновлены на момент начала заседания). При этом, как было отмечено на заседании кабинета министров, за последнюю неделю выявили около 800 новых заболевших.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн выступил за то, чтобы одновременно действовать в двух направлениях: постепенно "открывать" экономику, в том числе возобновляя железнодорожное сообщение, параллельно увеличивая число проводимых тестов и строго следя за соблюдением карантинных норм.

По мнению Эдельштейна, полиция должна вернуться к строгим мерам контроля над соблюдением карантинных норм в торговых центрах, общественном транспорте, ресторанах и кафе, зонах отдыха и развлечений. Он также сообщил о значительном увеличении числа медицинских работников, привлеченных к тестированию населения на наличие коронавирусной инфекции.

Глава минздрава представил результаты опроса, проведенного по этому поводу.

Опрос по мерам "коронавирусного контроля"

Такая же доля респондентов поддерживает или положительно рассматривает необходимость возложить на руководство бизнесов ответственность за соблюдение работниками и посетителями инструкций по предотвращению распространения эпидемии на территории бизнесов. В арабском секторе этот показатель составил 88%, в ультраортодоксальном секторе – 78%.

В опросе приняли участие 1.800 человек. Отметим, что опрос проводился в интернете, поэтому в нем изначально не представлена значительная часть ультраортодоксального населения.

Коронавирус в Израиле. Данные минздрава

Вечером в воскресенье, 7 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 17863 заболевших (111 за последние сутки). В настоящий момент заражены 2474 человека. 298 заболевших умерли (трое за последние сутки).

Состояние 27 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 39 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

15091 выздоровели после коронавируса. 109 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 39-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведен 11441 тест.

Около 200 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина.

Коронавирус в школах Израиля

В воскресенье, 7 июня, министерство просвещения объявило о закрытии 127 образовательных учреждений. В общей сложности 16 тысяч учителей и учеников находятся на карантине.

347 учащимся и учителям поставлен диагноз коронавирусное заболевание COVID-19.

В пятницу вечером министерство просвещения Израиля одобрило комбинированное обучение школьников средних и старших классов, при котором одни учащиеся посещают школы, другие – обучаются дистанционно, оставаясь дома.

Израильтяне игнорируют требование о ношении защитных масок

В Израиле продолжает расти количество выявленных случаев заболевания COVID-19. В правительстве заговорили о возможном ужесточении карантинных мер.

На фоне увеличения числа заболевших руководство министерства здравоохранения Израиля провело специальное совещание для обсуждения вопроса об эпидемиологической ситуации и возможном ужесточении карантинного режима. После совещания гендиректор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов выступил перед журналистами, заметив, что "коронавирус все еще тут – ни жара, ни влажность не заставили заболевание исчезнуть, поэтому карантинные меры должны оставаться в силе". Он призвал воздержаться от встреч с пожилыми родственниками, проявляя, таким образом, заботу о них.

Общие требования к населению просты: обязательное ношение защитной маски при выходе на улицу и в общественных местах, соблюдение "социальной дистанции" (2 метра) и правил личной гигиены.

Однако эти требования очень многими в Израиле не соблюдаются. Повсеместно – на улице и в магазинах, на пляжах и в кафе, в общественном транспорте и в офисных зданиях – чаще встречаются люди без защитных масках, чем люди в масках. Более дисциплинировано люди ведут себя там, где находятся под контролем представителей правоохранительных органов – например, в Старом городе Иерусалима, в помещениях государственных учреждений. Но даже те, кто выходят на улицу с маской на лице, очень часто носят ее так, что она не закрывает нос и рот.

Все эксперты признают эффективность соблюдения "социальной дистанции", когда речь идет о нормах поведения в период эпидемии коронавирусной болезни. Но зачастую – в очередях, на стоянках общественного транспорта, в помещениях образовательных учреждений и т.д. – соблюдать двухметровую дистанцию сложно.

Минздрав объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус. Главное изменение касается членов семьи больного, диагноз которого был установлен. Они пройдут проверку на коронавирус даже в том случае, если у них нет симптомов.

Также тест рекомендуется пройти всем тем, кто контактировал с больным человеком в школе, во время совместной поездки в транспорте, а также, возможно, просто мог встретиться с ним, например, в школе.

Анализы будут делаться жильцам домов престарелых или социального жилья, гериатрических отделений и клиник, находившимся в контакте с больным человеком.

Анализы можно пройти по направлению семейного врача, который должен определить необходимость такого теста.

Тесты на коронавирус могут пройти особые группы населения, которым минздрав рекомендует такую проверку.

Также тест может пройти любой человек, имеющий симптомы заболевания, находившийся в контакте с больным.

Кроме того, анализ будет делаться всем пациентам, поступившим в больницу и имеющим симптомы коронавируса.

Постепенный выход из карантина в Израиле

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Со среды, 27 мая, официально начался пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая было увеличено количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем. На городских линиях было разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров).

В городских автобусах разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы могут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси могут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 31 мая вузам разрешено проведение лекций с участием не более 50 человек при условии возможности размещения студентов на дистанции не менее двух метров друг от друга. Также с воскресенья возобновится работа ульпанов для изучения иврита и молодежных движений.

В связи с ростом числа заболевших отложено возобновление железнодорожного сообщения, ранее назначенное на 8 июня.

Пока не принято решений по поводу возобновления, хотя бы частичного, международного авиасообщения. Решения будут приниматься поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране. 25 мая представители управления аэропортов и министерств туризма и иностранных дел проведут переговоры о взаимном снятии карантина и возобновлении полетов с Черногорией. Параллельно сотрудники министерства экономики обсудят тот же вопрос представителями правительства Австрии. Переговоры с властями Германии должны начаться в ближайшие дни. Напомним, что Греция и Кипр уже объявили о снятии карантина для израильских туристов, а Сейшельские острова находятся на продвинутой стадии переговоров.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.



