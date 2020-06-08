Поддержание чистоты в Израиле: рейтинг городов и пляжей. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Поддержание чистоты в Израиле", целью которого было определение того, как к этой проблеме относятся русскоязычные израильтяне, какие города страны они считают самыми грязными или чистыми, прикладывают ли сами усилия для поддержания чистоты.

Сотни тысяч израильтян после нескольких месяцев вынужденного карантина в течение последних недель побывали на пляжах и в парках, оставив после себя десятки тонн мусора. 20 мая открылся пляжный сезон – сегодня на многих пляжах Средиземного моря и Кинерета невозможно находиться из-за грязи, которую оставили после себя "отдыхающие". Работы по уборке территории ведутся постоянно, но этого недостаточно.

В ходе нашего очередного опроса по этой теме мы также просили читателей присылать в редакцию письма и рассказывать о том, как решается проблема замусоренности в различных городах Израиля. Некоторые из этих писем цитируются после результатов опроса.

В опросе, который проводился в течение одних суток, 7-8 июня, приняли участие 1.602 респондента (1.236 из них ответили на все 18 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что 90% наших читателей считают Израиль "недостаточно чистой" страной.

42% считают проблему загрязненности одной из главных проблем Израиля. 57% выбрали ответ "Такая проблема есть, но она не относится к числу главных". Менее 1% полагают, что такой проблемы в Израиле нет.

Читатели назвали 10 самых чистых городов Израиля: Герцлия (16%), Раанана (11%), Модиин (8%), Кфар-Саба (7%), Ашдод (7%), Ришон ле-Цион (7%), Гиватаим (6%), Нетания (5%), Кармиэль (5%), Эйлат (5%).

10 самых грязных городов Израиля, по мнению наших читателей: Бней-Брак (34%), Иерусалим (25%), Тель-Авив (18%), Лод (16%), Бат-Ям (15%), Акко (12%), Рамла (11%), Хайфа (9%), Бейт-Шемеш (7%), Петах-Тиква (7%).

Первые пятерки самых чистых и самых грязных городов Израиля за последние 10 лет почти не изменились.

70% согласны с тем, что в израильских поселках, как правило, чище, чем в городах.

Участникам опроса было предложено высказать свое мнение по поводу того, в каких городах Израиля самые чистые пляжи. Лучшими были названы: Эйлат (20%), Герцлия (19%) и Тель-Авив (12%).

Худшими в плане чистоты пляжей были названы: Бат-Ям (19%), Тель-Авив (16%) и Яффо (13%).

Наши читатели полагают, что ответственность за поддержание чистоты в населенных пунктах должны нести, прежде всего, муниципалитеты (так считают 83%), местные жители (72%), "все вместе и каждый, в частности" (55%), компании по уборке территорий (42%), воспитательные и образовательные учреждения (34%).

При этом 76% сказали, что никогда за время жизни в Израиле не принимали участие в коллективном сборе мусора.

48% говорят, что им приходилось просить других людей убрать за собой мусор за пределами их дома. При этом 39% признались, что обычно проходят мимо, если видят, что кто-то бросил мусор на улице.

На вопрос "Выбрасываете ли вы пластиковые бутылки и бумажный мусор в специальные контейнеры для сбора такого рода отходов?" 42% ответили "Да, всегда" (в 2017 году таких было 41%, в 2010-м – только 25%), 35% – "Как правило, да" (три года назад были те же 35%, десять лет назад – 29%), 8% – "Как правило, не выбрасываю, потому что не знаю, где найти такие контейнеры" (8% в 2017-м, 25% в 2010-м), 11% – "Выбрасываю, но редко", 3% – "Никогда не выбрасываю".

Наши опросы показывают, что постепенно русскоязычные израильтяне осознают личную ответственность за поддержание чистоты не только у себя дома. Но процесс это медленный и сложный, государственная, муниципальная и общественная поддержка инициатив по наведению чистоты могла бы существенно помочь. К сожалению, такие инициативы редко находят поддержку со стороны государства или муниципалитетов.

Участников опроса спросили: "Считаете ли вы правильной идею наладить в Израиле систему регулярного коллективного сбора мусора (как это было, например, во время "субботников" в СССР)?" 38% высказались "за", 40% – "против", 23% затруднились с ответом на этот вопрос.

Читателям предлагалось выбрать пять самых грязных стран из перечня 50 государств. Чаще других назывались: Индия (43%), Израиль (34%), Египет (32%), Россия (20%) и Индонезия (9%).

Пять самых чистоплотных стран, по мнению участников опроса: Германия (49%), Австрия (41%), Швейцария (27%), Япония (21%), Финляндия (19%). Израиль в этом списке оказался на 34-м месте (три года назад был 30-м).

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

После начала опроса в редакцию поступили десятки писем читателей, которые написали нам о проблемах в их населенных пунктах и в стране в целом.

Иерусалим. Несколько месяцев назад муниципалитет убрал баки для сбора макулатуры, а в некоторых местах – даже и для пластиковых бутылок, пишет наш читатель. В ответ на запрос читателя в мэрии заявили, что у них новая политика, весь мусор надо выбрасывать в обычные баки, а потом его рассортируют. Письма в министерство экологии остались без ответа. Редакция NEWSru.co.il проверит эту информацию.

Жалобы на недостаточно внимательное отношение муниципалитетов к проблеме замусоренности поступали от читателей из Нетании, Хайфы, Холона, Бат-Яма, Пардес Ханы, Эйлата.

Позитивные отклики по поводу работы муниципалитетов в плане поддержания чистоты поступали только от жителей Ришон ле-Циона.

1. Строже и регулярней штрафовать нарушителей.

2. Увеличить число инспекторов, которые бы наблюдали за соблюдением чистоты.

3. Установить камеры наблюдения в зонах отдыха, на улицах и во дворах.

4. Увеличить число мусорных баков и работников, убирающих территорию (возможно, больше привлекать к этой работе частные компании или даже нелегальных мигрантов, нуждающихся в заработке).

5. Проверять, как расходуются бюджетные средства, выделенные на уборку.

6. Больше использовать наружную рекламу с призывами к соблюдению чистоты.

7. Активизировать воспитательную работу в системе образования. Можно выделять специальные часы/дни для уборки учениками школьной и окрестной территории.

8. Изучить опыт других стран и применить на практике в Израиле.

Редакция NEWSru.co.il направит сообщения на иврите о результатах опроса в мэрии "самых чистых" и "самых грязных" городов страны. Мы также проверим информацию, содержавшуюся в письмах наших читателей, жалующихся на грязь в местах проживания.





