Иерусалим:
14 - 20°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
18 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 ноября 2020 г., 06:07

Ганц и Ашкенази поздравили Байдена с победой, хотя Нетаниягу пока таких заявлений не делал

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази Министр обороны и глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази (блок "Кахоль Лаван") поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США.

"Для меня большая честь поздравить Байдена и его заместителя Камалу Харрис с победой на выборах... Я верю, что под его руководством стратегический союз между нашими двумя странами будет процветать и преуспевать", – сказал Ашкенази.

Министр обороны и глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц также опубликовал поздравление США Джо Байдену. "После того, как опубликованы окончательные результаты выборов, я хочу направить свои самые сердечные поздравления Джо Байдену, который много лет является другом Израиля и оказывает нашей стране поддержку. Хочу также поздравить Камалу Харрис, ставшую первой женщиной, избранной на пост вице-президента США". Ганц добавил: "Я надеюсь на углубление связей между нашими странами, являющимися партнерами в борьбе за стабильность, демократию и мир". Ганц поблагодарил президента США Дональда Трампа: "Ближний Восток заметно прогрессировал благодаря его смелым шагам".

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пока не делал заявлений по итогам выборов в США и не поздравлял Байдена с победой.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 08 ноября 2020
Байден объявил о "чистой" победе и прокомментировал итоги выборов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:41 В поселке Тель-Шева обнаружен туннель, ведущий в подземную лабораторию
17:24 Одобрена еще одна программа борьбы с насилием в семье. Женские организации настроены скептически
16:55 Замгендиректора минздрава профессор Гротто уходит в отставку
16:41 На стройке в Йерухаме тяжело травмирован рабочий
16:11 Жителю Иерусалима предъявлены обвинения в угрозах в адрес Мандельблита
14:33 В аэропорту Бен Гурион открывается лаборатория проверок на коронавирус
14:11 В Бат-Яме полиция закрыла склад "фирменной" одежды, открытый местным жителем и арабом из Шхема
13:54 ДТП в Петах-Тикве, женщина в тяжелом состоянии
13:30 Законопроект: предвыборная кампания будет сокращена до 45 дней
12:25 Ynet: израильтяне, летевшие из Украины, не сообщили, что заражены коронавирусом
...