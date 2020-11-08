Ганц и Ашкенази поздравили Байдена с победой, хотя Нетаниягу пока таких заявлений не делал

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази (блок "Кахоль Лаван") поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США.

"Для меня большая честь поздравить Байдена и его заместителя Камалу Харрис с победой на выборах... Я верю, что под его руководством стратегический союз между нашими двумя странами будет процветать и преуспевать", – сказал Ашкенази.

Министр обороны и глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц также опубликовал поздравление США Джо Байдену. "После того, как опубликованы окончательные результаты выборов, я хочу направить свои самые сердечные поздравления Джо Байдену, который много лет является другом Израиля и оказывает нашей стране поддержку. Хочу также поздравить Камалу Харрис, ставшую первой женщиной, избранной на пост вице-президента США". Ганц добавил: "Я надеюсь на углубление связей между нашими странами, являющимися партнерами в борьбе за стабильность, демократию и мир". Ганц поблагодарил президента США Дональда Трампа: "Ближний Восток заметно прогрессировал благодаря его смелым шагам".

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пока не делал заявлений по итогам выборов в США и не поздравлял Байдена с победой.