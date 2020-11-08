Нетаниягу поздравил Байдена с победой и выразил надежду на сотрудничество

Утром 8 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

На своей официальной странице в Twitter он написал: "Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, у нас долгие и теплые личные отношения на протяжении почти 40 лет, и я знаю вас как доброго друга Израиля. Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими и дальнейшего укрепления союза между США и Израилем".

Нетаниягу выразил признательность действующему президенту США Дональду Трампу: "Спасибо, Дональд Трамп, за дружбу, которую вы продемонстрировали государству Израиль и мне лично, за признание Иерусалима и Голанских высот, за противостояние Ирану, за исторические мирные соглашения и за то, что американо-израильский союз достиг беспрецедентных высот".

Отметим, что поздравление Нетаниягу было опубликовано после того, как Байдена поздравили с победой лидеры блока "Кахоль Лаван" – министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и министр обороны Бени Ганц.

"Для меня большая честь поздравить Байдена и его заместителя Камалу Харрис с победой на выборах... Я верю, что под его руководством стратегический союз между нашими двумя странами будет процветать и преуспевать", – сказал Ашкенази.

"После того, как опубликованы окончательные результаты выборов, я хочу направить свои самые сердечные поздравления Джо Байдену, который много лет является другом Израиля и оказывает нашей стране поддержку. Хочу также поздравить Камалу Харрис, ставшую первой женщиной, избранной на пост вице-президента США... Я надеюсь на углубление связей между нашими странами, являющимися партнерами в борьбе за стабильность, демократию и мир", – написал Ганц. Глава блока "Кахоль Лаван" также поблагодарил президента США Дональда Трампа: "Ближний Восток заметно прогрессировал благодаря его смелым шагам".

Поздравил Байдена с победой и президент Израиля Реувен Ривлин. Он пригласил Байдена посетить Израиль.

Позже, открывая воскресное заседание правительства, Биньямин Нетаниягу повторил заявленное ранее: "Хочу начать с поздравлений Джо Байдену и Камале Харрис. С Джо Байденом у меня давние и тёплые личные отношения, которые продолжаются почти 40 лет. Я знаю его как большого друга государства Израиль. Уверен, что мы продолжим работать с ними обоими для дальнейшего укрепления союза между Израилем и США. От своего имени и от имени всех граждан государства Израиль я ещё раз благодарю президента Трампа за большую дружбу, которую он проявил к государству Израиль и ко мне лично. Я благодарю его за признание Иерусалима и Голанских высот, за позицию по отношению к Ирану, за исторические мирные соглашения и за то, что он привёл союз между Израилем и Соединенными Штатами к беспрецедентным высотам. Спасибо вам, президент Трамп".