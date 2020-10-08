Исследование: малообеспеченные израильтяне чаще и тяжелее болеют коронавирусом

Исследователи из института Вейцмана под руководством профессора Эрана Сегаля, изучив данные о 200 тысячах израильтян, переболевших коронавирусом с начала первой волны, пришли к выводу, что представители слабых слоев населения имеют больше шансов заболеть.

Согласно опубликованным данным, уровень заболеваемости в первом и втором децелях (20% населения с самым низким доходом) в пять раз выше, чем в двух верхних децелях.

По данным исследования, о котором рассказал 7 октября телеканал "Кан-11", среди госпитализированных пациентов в три раза больше представителей малообеспеченных слоев населения, а также во втором и третьем децелях смертность от коронавируса в три раза выше, чем в девятом и десятом децелях.

По мнению исследователей, такое расхождение в показателях заболеваемости объясняется высоким уровнем заражения внутри семей в первом и втором децелях из-за высокой плотности проживания. Люди с низкими доходами не могут себе позволить длительное время находиться на карантине, не имеют возможности работать удалено и вынуждены пользоваться общественным транспортом.