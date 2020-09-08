Разочарование политиками. Итоги опроса NEWSru.co.il "Борьба с эпидемией коронавируса в Израиле"

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Борьба с эпидемией коронавируса в Израиле: медицина, экономика и политика". В опросе, который проводился в течение одних суток, 7-8 сентября, принял участие 1621 респондент (1371 из них ответил на все 17 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Около 2% участников опроса сообщили, что были заражены коронавирусом. Примерно каждый третий из них перенес болезнь тяжело.

45% респондентов считают, что система здравоохранения Израиля справляется эпидемией коронавируса. 48% придерживаются противоположного мнения.

В то же время, только 33% опрошенных считают, что экономика Израиля справляется с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса. Противоположного мнения придерживаются 58% наших читателей.

25% участников опроса заявили, что за время коронавирусного кризиса материальное благосостояние их семьи ухудшилось. 68% сказали, что в их случае заметных изменений в этом плане не произошло. 5% заявили, что их благосостояние даже улучшилось.

53% согласны с прогнозом, согласно которому осенью-зимой система здравоохранения Израиля не справится с новой волной коронавируса, если сейчас не ввести жесткие карантинные меры. 22% с таким прогнозом не согласны.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, какие карантинные меры нужно сейчас ввести?" Самые частые ответы: 1) жесткий карантин в населенных пунктах с высоким уровнем заражения коронавирусом – 72%, 2) ограничения на численность людей в синагогах, храмах, мечетях – 61%, 3) усилить контроль над соблюдением основных карантинных требований (маски, дистанция, гигиена) – 55%, 4) ограничения на численность людей в местах развлечений и отдыха – 52%, 5) ограничения на численность людей во всех общественных местах – 51%.

Мы попросили читателей дать оценку того, в какой степени в Израиле соблюдаются основные карантинные меры (ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции, гигиена). Усредненный ответ: соблюдаются менее, чем половиной населения. При этом ответы распределились так: "Соблюдаются примерно половиной граждан" – 45%, "Соблюдаются меньшинством" – 28%, "Соблюдаются большинством" – 20%, "Никем или почти никем не соблюдаются" – 3%, "Соблюдаются всеми или почти всеми" – 1%.

Абсолютное большинство участников опроса (87%) считают, что отмена решения о жестком карантине в "красных" населенных пунктах Израиля главным образом связана с давлением ультраортодоксов.

Вопрос: "Должен ли профессор Гамзу уйти в отставку с поста координатора по борьбе с коронавирусом в связи с разногласиями между ним и правительством?" (можно было выбрать несколько вариантов). Ответы распределились так: "Нет, он выполняет свою работу, а решает правительство" – 38%, "Да, так как решения принимаются по политическим мотивам" – 31%, "Да, так как политики отвергают рекомендации профессиональных структур" – 24%, "Нет, так как он оказывает влияние на принимаемые решения" – 22%.

Мы попросили оценить действия правительства Израиля по борьбе с эпидемией коронавируса по пятибалльной шкале. Получена средняя оценка – 2,00 балла ("Плохо"). Месяц назад нашими читателями была дана оценка 2,55 балла.

"Как вы оцениваете действия правительства Израиля по спасению экономики в период коронавирусного кризиса по пятибалльной шкале?" Получена средняя оценка – 2,33 балла (между "Плохо" и "Удовлетворительно").

"Как вы оцениваете работу премьер-министра Биньямина Нетаниягу в период коронавирусного кризиса по пятибалльной шкале?" Получена средняя оценка – 2,03 балла ("Плохо"). Напомним, что месяц назад деятельность Нетаниягу в период коронавирусного кризиса наши читатели оценили на 2,67 балла.

"Как вы оцениваете действия оппозиции в период коронавирусного кризиса по пятибалльной шкале?" Получена средняя оценка – 2,15 балла ("Плохо").

Вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту главы правительства, если Нетаниягу покинет этот пост?" Ответы распределились так: Авигдор Либерман – 22%, Яир Лапид – 12%, Гидеон Саар – 10%. Нафтали Беннет – 10%, Исраэль Кац – 5%. За прочие кандидатуры голосовали менее 5% респондентов.

Если бы выборы в Кнессет 24-го созыва состоялись сегодня, за партию "Наш дом Израиль" проголосовали бы 37% наших читателей, за "Ликуд" – 18%, за "Еш Атид/ТЭЛЕМ" – 14%, за блок "Ямина" – 7%, за "Кахоль Лаван" – 2%, за МЕРЕЦ – 1%. Прочие партии и блоки получают поддержку менее 1% наших читателей. 17,5% заявили, что затрудняются с ответом или не стали бы голосовать на выборах.

Отметим, что за последний месяц резко упала популярность "Ликуда" среди читателей NEWSru.co.il. При этом немного выросла поддержка НДИ. Процент голосующих за "Еш Атид/ТЭЛЕМ", "Ямина", "Кахоль Лаван", МЕРЕЦ не изменился. В то же время растет число тех, кто заявляет о нежелании голосовать на выборах или затрудняется с определением политических предпочтений.





