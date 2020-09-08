Борьба с коронавирусом: утверждено введение ночного "комендантского часа" в "красных" населенных пунктах Израиля. Список

Во вторник, 8 сентября, министерская комиссия по борьбе с эпидемией коронавируса утвердила рекомендации министерства здравоохранения Израиля и руководителя национальной программы "Маген Исраэль" профессора Рони Гамзу по введению ночного "комендантского часа" и закрытию образовательных учреждений в 40 населенных пунктах, признанных "красными" в соответствии с нормами программы "Светофор".

Данное решение не коснется системы специального образования.

Ночной "комендантский час" вводится с 8 сентября и будет действовать в указанных населенных пунктах с 19:00 до 5:00 в течение недели, до 15 сентября. После чего могут быть внесены корректировки в карантинные меры.

Список городов и районов, где будет действовать ночной "комендантский час": Абу Снан; Умм аль-Фахм; район Шахмон в Эйлате; Эльад; кварталы "гимел", "заин" и "хет" в Ашдоде; кварталы Мицпе-Барнеа, Ганей-Барнеа, Неот-Барнеа, Гиват-Цион и Кармей-Цион в Ашкелоне; Буката; кварталы Рамат-Бейт-Шемеш Алеф, Рамат-Бейт-Шемеш Гимел, Менуха и Нахла в Бейт-Шемеше; Бней-Брак; Бейтар Илит; Наджидат; Бака аль-Гарбия; Джулис; Джальжулия; Джат; Далият аль-Кармель; Абатан (в местном совете Земер); Тайбэ; Тира; Ифия; кварталы Кафр Акаб, Бейт-Ханина, Рамат-Шломо, Рамот, Ат-Тур, Исауйия, Аната, лагерь беженцев Шуафат и Санхедрия в Иерусалиме; Касра; Кафр Бара; Кафр Манда; Кафр-Касем (за исключением промзон); Кафр Кара; Лакия; Муширфа и Салем (местный совет Маале Ирон); Нацерет; Нетивот; Эйн-Маиль; Имануэль; Исфия; Арара; Фурейдис; Калансуа; Райна; Рехасим; кварталы Наот Ицхак Рабин и Наот а-Невиим в Сдероте; Шфарам.

Будет ли ужесточен карантин в период осенних еврейских праздников, начинающихся 18 сентября, пока неизвестно.

Решение было принято вскоре после публикации очередного отчета минздрава по эпидемии коронавируса.

Коронавирус в Израиле: за сутки проведено более 40000 тестов, выявлены свыше 3300 заразившихся, девять больных умерли

941 (+7 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 467 (-9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 134 (-3) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 156 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 40456 тестов (рекордное число).

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3455), Бней Брак (1491), Ашдод (1124), Модиин Илит (762), Бейт Шемеш (750), Тель-Авив-Яффо (742), Петах-Тиква (636), Нетания (604), Хайфа (586), Ашкелон (509).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Более 1000 умерших от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 44-м месте. См. подробнее

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8 утра с указанием времени 7:10. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:04, вышел на официальном сайте в 11:26 (наша редакция ориентировалась на него).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".