11 августа вступят в силу новые карантинные ограничения

Министерская комиссия по коронавирусу одобрила новые инструкции для населения, которые вступят в силу после истечения срока действия предыдущих положений по чрезвычайной ситуации. Новые правила, опубликованные 9 августа канцелярией главы правительства и минздравом, вступят в силу во вторник, 11 августа.

В новых правилах по-прежнему присутствует требование сохранять "социальную дистанцию" в два метра и носить маску в общественных местах.

В новых правилах ограничение на количество участников мероприятий касается не только общественных мест и производства, но и частных вечеринок. Запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек - в помещениях, и 20 - на открытом воздухе.

Будут закрыты: дискотеки, пабы, бары, залы торжеств, водные парки, развлекательные парки и парки аттракционов.

В легковом автомобиле вместе с водителем могут находиться два пассажира, если речь не идет о лицах, проживающих под одной крышей. Если в автомобиле имеются дополнительные места для пассажиров - на каждом сидении за водителем может сидеть только один человек.

В общественных местах на каждого человека должно приходиться не менее семи метров. Исключения составляют кафе и рестораны, в которых действуют другие нормы: 20 посетителей в закрытом помещении и 30 - на улице. Наполняемость ресторанов в гостиницах ограничена 35% от общего количества мест.

В плавательных бассейнах расстояние между отдыхающими должно быть не менее шести метров.

Новыми правилами разрешено проведение культурных мероприятий и концертов в соответствии с существующими ограничениями на количество присутствующих лиц. В положениях оговаривается, что гендиректор министерства здравоохранения вместе с гендиректором министерства культуры могут разрешить проведение концертов или спектаклей на других условиях.