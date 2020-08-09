В "Кахоль Лаван" могут поддержать законопроект, запрещающий Нетаниягу баллотироваться в премьер-министры

Фракция "Еш Атид-ТЭЛЕМ" представит на рассмотрение Кнессета законопроект, согласно которому политик, обвиняемый в уголовных правонарушениях, не может баллотироваться на должность премьер-министра. "Пребывание на посту премьер-министра человека, которому предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений, в первые очередь коррупции и нарушении общественной гигиены, полностью противоречит моральным нормам, которые требуются от народного избранника", – говорится в тексте законопроекта.

12 августа законопроект будет вынесен на голосование в предварительном чтении. В настоящий момент неизвестно, как проголосует блок "Кахоль Лаван". Накануне в интервью "Кешет" министр обороны Бени Ганц заявил: "Если "Ликуд" совершит страшную ошибку и потащит нас всех на выборы, мы взвесим свои дальнейшие шаги и примем решения". Не исключено, что подача этого законопроекта и угроза "Кахоль Лаван" поддержать его – это еще одна попытка повлиять на премьер-министра, убедив его отказаться от намерения объявить досрочные выборы.

В ответ на это в "Ликуде" заявили: "Вместо того, чтобы прийти на заседание правительства и утвердить бюджет в 8,5 млрд шекелей для граждан Израиля, Бени Ганц снова не хочет идти в школу. Ганц, граждане Израиля прежде всего – утверди бюджет уже сегодня".

Во второй половине дня 9 августа, во время заседания "коронавирусного кабинета", Бени Ганц обвинил министра финансов Исраэля Каца ("Ликуд") в несоблюдении коалиционного соглашения, в соответствии с которым должен быть утвержден двухгодичный, а на одногодичный бюджет. Нетаниягу при этом не удержался от язвительного замечания: "Кто-нибудь, пожалуйста, прибавьте громкость".

На фоне углубляющегося политического кризиса, ультраортодоксальные фракции продолжают попытки предотвратить досрочные выборы. Как сообщает портал Walla, источники в "Яадут а-Тора" предупредили приближенных премьер-министра о том, что объявление досрочных выборов означает развал праворелигиозного блока. "Возможность развала правого блока близка как никогда. Нетаниягу и "Ликуд" останутся одни", – заявляют в "Яадут а-Тора".

В свою очередь, в "Ликуде" уже готовятся к выборам, и как первый шаг, намерены отменить праймериз в предвыборный список партии. Ранее конституционная комиссия партии утвердила предложение, согласно которому праймериз не будут проводиться в том случае, если Кнессет прекратит работу менее чем через год после приведения правительства к присяге. К настоящему моменту это решение нуждается в утверждении ЦК "Ликуда", Еще одним свидетельством приближающихся выборов стало решение главы правительственной коалиции Мики Зоара отменить санкции, которые были наложены на депутатов от "Ликуда" за нарушение коалиционной дисциплины. "Сейчас более всего нам необходимо единство рядов в нашей партии. Я надеюсь, что вы понимаете всю ответственность и всю важность коалиционной дисциплины", – заявил Зоар.