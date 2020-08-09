Отменено еженедельное заседание правительства, коалиционный кризис обостряется

В ночь на воскресенье, 9 августа, было объявлено об отмене еженедельного заседания правительства. Заседание было отменено, так как "Ликуд" и "Кахоль Лаван" не смогли прийти к договоренности о повестке дня.

В "Кахоль Лаван" требовали вынести на голосование устав работы правительства, утверждение которого откладывается уже несколько недель. Утверждение устава предусмотрено коалиционными соглашениями. Устав оговаривает порядок работы правительства, в том числе механизм принятия решений паритетной коалицией, несмотря на разницу в числе министров между двумя блоками.

В "Ликуде", в свою очередь, намеревались вынести на голосование проект экономической помощи на общую сумму 8,5 миллиардов шекелей. "Утверждение программы приведет к созданию 10000 рабочих мест. Программа предусматривает перевод 700 миллионов шекелей малоимущим семьям, а также 600 миллионов людям от 67 лет и старше, отправленным в неоплачиваемый отпуск до июня 2021 года. Мы требуем от "Кахоль Лаван" не торпедировать программу оказания помощи гражданам страны в период борьбы с коронавирусом", – говорится в заявлении "Ликуда", опубликованном в ночь на 9 августа.

В "Кахоль Лаван" заявили также, что любой срочный вопрос, связанный с эпидемией коронавируса, может быть решен телефонным голосованием. "Программа, о которой идет речь, это долгосрочный проект стоимостью в миллиарды шекелей. Эта программа еще до конца не сформирована и не представлена министрам. Попытка вынести ее в срочном порядке на голосование – это безответственная политическая манипуляция", – заявляют в партии Бени Ганца.

Отмена заседания правительства из-за несогласия по повестке дня – почти беспрецедентный случай в Израиле. В политических кругах отмечают. что он является еще одним симптомом приближающегося распада коалиции.

В минувшие выходные не было никаких контактов между канцеляриями Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца по возможному компромиссу в вопросе утверждения госбюджета. В интервью, которое транслировалось в рамках программы "Встречи с прессой", глава "Кахоль Лаван" вновь заявил, что его позиция остается неизменной. "Есть коалиционное соглашение. Оно непростое, однако именно оно обеспечивает политическую и экономическую стабильность, которая необходима сегодня государству. И я не намерен отказываться от требования о его выполнении", – заявил Ганц. Он добавил: "Я не хочу выборов, убежден, что девять миллионов граждан Израиля не хотят выборов. Выборов хочет один человек, может два: Биньямин Нетаниягу и Яир Лапид".

Однако это предложение тут же стало неактуальным, так как партия "Наш дом Израиль" заявила, что не поддержит его. "Нет ни одного шанса, что мы будем партнерами или будем опираться на голоса депутатов Объединенного арабского списка при формировании правительства. Мы создадим сионистское и либеральное правительство", – говорится в заявлении пресс-службы НДИ.

На правом фланге также продолжается обсуждение возможности создания узкого правительства без роспуска Кнессета и объявления досрочных выборов. В настоящий момент, вероятность этого расценивается как невысокая, в первую очередь из-за отказа главы "Ямина" Нафтали Беннета войти в такое правительство. Результаты всех опросов свидетельствуют о заметном росте популярности правого блока, и ожидается, что Беннет предпочтет реализовать этот шанс, а не оставаться в коалиции Нетаниягу с пятью мандатами.



