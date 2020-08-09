N12: десятки тысяч палестинских арабов незаконно отдыхали в эти выходные на пляжах Израиля

Служба новостей "Кешет" (N12/Mako) сообщает, что в минувшие выходные десятки тысяч палестинских арабов незаконно пересекли израильскую границу и проводили время на пляжах Средиземного моря.

В публикации утверждается, что массовое незаконное проникновение жителей ПА в Израиль было следствием распространения слуха об отмене режима блокады территорий и отсутствием пограничников на переходах к северу от деревни Шуэйка (574-я трасса) и к западу от деревни Фарун (557-я трасса). Кроме того, множество палестинских арабов, зачастую целыми семьями, проникли в Израиль через дыры в пограничном заборе на участке между Дженином и Калькилией, передает N12. Причем с израильской стороны границы их уже ждали автобусы, доставившие пассажиров на побережье в Яффо, Акко и другие города.

Одна из читательниц NEWSru.co.il, проживающая в Яффо, говорит, что в эту пятницу на городских пляжах юга Тель-Авива и Яффо было необычайно много мусульман, по всей видимости прибывших из ПА. Наша собеседница отметила, что эти "отдыхающие" оставались и ночью на пляжах и в районе яффского порта.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу Армии обороны Израиля с просьбой прокомментировать эту публикацию. В ЦАХАЛе после проверки нам было официально заявлено: "Мы не комментируем эту информацию". Просьба о комментарии также была направлена нами в пресс-службу пограничной полиции (МАГАВ), где нам заявили, что речь идет об исключительной зоне ответственности армии. Мы обратились за комментариями в министерство обороны, где нас переадресовали в пресс-службу координатора действий правительства в Иудее и Самарии, представитель которой сказал, что подобные темы может комментировать только пресс-служба ЦАХАЛа. Мы направили запрос о комментарии в министерство внутренней безопасности.

Отметим, что многие палестинские арабы время от времени проводят выходные на средиземноморском побережье Израиля. Обычно больше всего таких отдыхающих на израильских пляжах можно встретить во время и сразу после различных мусульманских праздников. В период введения карантинных мер, в марте-июле этого года, таких туристов было меньше, чем в прошлые годы. С 31 июля по 3 августа в этом году мусульмане праздновали Ид аль-Адху (Кубран Байрам, праздник жертвоприношения).



