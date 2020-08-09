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NEWSru.co.il :: В Израиле9 августа 2020 г., 10:50

Израильские археологи подбирают ключ к загадке Эйнштейна

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Междисциплинарное исследование, публикуемое изданием Plos One и основанное на докторате Йоава Вакнина из Тель-Авивского университета, позволяет восстановить характеристики магнитного поля Земли в день разрушения вавилонянами Первого Храма в 586 году до н.э.

Альберт Эйнштейн называл изменения магнитного поля планеты одной из главных загадок физики. Это поле защищает Землю от космического излучения, делая жизнь возможной. Оно позволяет нам ориентироваться в пространстве. Однако его природа остается малоисследованной.

Для понимания изменений геофизикам важно найти данные о периоде, предшествовавшем началу измерений. И тут им на помощь приходят археологические артефакты – керамика, кирпичи, печи для выплавки металлов. В момент обжига на них остается "слепок", оставленный магнитным полем. Меняющаяся природа минералов позволяет судить о его силе и направлении.

В ходе раскопок, проходящих на территории парковки "Гивати", в национальном парке "Град Давида", были обнаружены руины массивного общественного здания. "На основе обнаруженной здесь характерной керамики мы датировали его разрушение 586 годом, когда вавилоняне взяли и разрушили Иерусалим", – говорят руководители раскопок профессор Юваль Гадот и доктор Ифтах Шалев.

Они цитируют Вторую книгу царств, в которой описывается разрушение Иерусалима: "И сжег он дом Г-сподень, и дом царский, и все дома в Йерушалаиме: все дома знатных (людей) сжег он огнем". Следы этого пожара, найденные археологами, позволили получить "слепок" магнитного поля Земли с точностью до дня – ведь пожар произошел 9 ава.


Ключом к этому стали собранные Вакниным фрагменты обрушившегося пола второго этажа здания. С помощью новейшего лабораторного оборудования Института исследования Земли Еврейского университета он измерил показатели магнитного поля на момент пожара.

"У меня была двойная цель: во-первых, определить магнитную индукцию поля. Но мне было интересно узнать, что полученные мной данные могут рассказать о дне, когда был разрушен Первый Храм. Так, они показали, что температура огня достигала 500 градусов Цельсия, а дом был подожжен. Пол, опиравшийся на массивные деревянные балки, рухнул", – говорит Вакнин.

"К этому выводу мы пришли на основании того, что "запись" на блоках, остывших после пожара, была в одном направлении. Это позволило нам связать разрушение Храма с магнитным полем Земли. Эти выводы послужат и геофизикам, и археологам. Если в будущем будет обнаружена керамика с похожими характеристиками, мы сможем их сравнить и понять, идет ли и в данном случае речь о действиях вавилонян", – добавляет он.

"Получение данных о магнитном поле Земли с плиток пола, сгоревшего тысячи лет назад – нетривиальная задача. Нужно выявить магнитные частицы, понять, как именно закодирована информация, и разработать методы измерений, которые позволят ее считывать. Природа нам эту задачу не облегчает. К нашей радости, исследование Йоава оказалось результативным. Полученная им информация будет востребована историками, археологами и исследователями магнитного поля", – говорит доктор Рон Шаар из Института исследования Земли.


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