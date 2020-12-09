В Израиле, за исключением "красных" городов, открылись торговые центры

Сегодня, 9 декабря, несмотря на рост числа зараженных коронавирусом в Израиле возобновляют работу торговые центры. Они открываются во всех населенных пунктах, за исключением "красных". Соответствующее решение было принято членами министерского кабинета по борьбе с коронавирусом накануне вечером.

В торговых центрах будут действовать некоторые ограничения. В магазинах площадью до 150 кв.м – заполняемость будет высчитываться по следующей формуле: 1 покупатель на 7 кв.м., при этом максимальная заполняемость составляет 10 покупателей. В магазинах более 150 кв.м. – заполняемость вычисляется по формуле 1 человек на 15 кв.м. В продуктовых магазинах, аптеках, оптиках и магазинах, торгующих средствами гигиены – 1 человек на 7 кв.м. На общей площади торговых центров, рынков и музеев – 1 человек на 15 кв.м.

В Эйлате и на Мертвом море в магазинах площадью более 300 кв.м. максимальная заполняемость – 1 человек на 15 кв.м., в магазинах меньшей площади разрешенная заполняемость останется 1 человека на 7 кв.м., но не более 20 человек.

Контроль над заполняемостью торговых центров будет производиться с помощью системы компьютерной регистрации покупателей на входе и выходе. На рынках контролировать заполняемость будут специальные контролеры.

Также в музеях, торговых центрах должны находиться специальные распорядители, которые будут следить за соблюдением правил посетителями и работниками.

На территории торговых центров и рынков будет запрещено есть и проводить ярмарки. В торговых центрах также будет запрещена установка ларьков.

Новые правила будут действовать ближайшие две недели.

Отметим, что днем ранее кабинет по борьбе с коронавирусом сообщил о введении с 9 декабря по всей стране "ночного комендантского часа", при этом разрешив открыть торговые центры. Однако канцелярия юридического советника правительства предупредила, что при введении ночных ограничений могут возникнуть юридические сложности, поскольку минздрав не уверен в эффективности этой меры. В частности, это решение могло быть заблокировано БАГАЦем. Решение о введении ночных ограничений нуждалось в утверждении правительства, однако после заключения юристов, этот вопрос был снят с повестки дня, а заседание правительства было отложено.