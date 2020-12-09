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NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2020 г., 19:42

СМИ: минздрав будет рекомендовать запретить ходить в гости во время Хануки

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СМИ: минздрав будет рекомендовать запретить ходить в гости во время Хануки СМИ: минздрав будет рекомендовать запретить ходить в гости во время Хануки

Специалисты минздрава продолжают искать альтернативу ночному "комендантскому часу", с введением которого возникли юридические сложности.

Вечером 9 декабря 13-й и 12-й телеканалы передали, что минздрав намерен 10 декабря рекомендовать правительству ограничить встречи между израильтянами в вечерние часы.

Согласно этим источникам, если рекомендация будет принята, то израильтянам будет запрещено с 17:30 до 24:00 находиться в чужих домах. Предполагается, что зажигать ханукльные свечи израильтяне будут в кругу нуклеарной семьи, то есть с людьми, с которыми он проживают под одной крышей.

По информации новостной службы корпорации "Кан", минздрав также будет рекомендовать, чтобы в праздничную неделю магазины прекращали работать до 17:30.

Отметим, что официально минздрав эту информацию не комментирует.


Ранее сообщалось, что кабинет по борьбе с коронавирусом рассматривает еще один вариант: на время праздника Ханука ввести ограничения на передвижение в еврейских населенных пунктах, и во время остальных декабрьских праздников – в арабских населенных пунктах.

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Правительство ищет альтернативу ночному "комендантскому часу"

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