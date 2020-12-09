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NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2020 г., 21:14

Эдельштейн и Нетаниягу о том, когда начнется вакцинация и будет ли карантин на праздники

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Глава минздрава Юлий Эдельштейн и премьер-министр Биньямин Нетаниягу провели совместную пресс-конференцию, на которой сообщили, что вакцинация населения от коронавируса начнется 27 декабря. Начиная с этой даты, любой желающий сможет сделать прививку.


И Эдельштейн, и Нетаниягу назвали "ханукальным чудом" то, что Израилю удалось получить вакцину от коронавируса до конца 2020 года.

В начале своего выступления Юлий Эдельштейн объявил, что правительство приняло решить сократить время пребывания в карантине после контакта с больным коронавирусом до 10 дней при условии прохождения двух тестов на коронавирус. Он назвал это хорошей вестью для граждан Израиля и для экономики.

На пресс-конференции также было объявлено, что прошедшим прививку будет выдаваться "зеленый паспорт", позволяющий его обладателю свободно передвигаться по Израилю, а также летать за границу. Документ о прохождении прививки, возможно, будет выглядеть как пластиковая карта с магнитной полосой или будет загружаться в специальное приложение на телефоне. "Зеленый паспорт", по словам Эдельштейна и Нетаниягу, позволит израильской экономике быстрее вернуться к нормальному функционированию.

Прививки будут распространяться через больничные кассы, больницы, а также через "другие структуры". Когда журналисты спросили Биньямина Нетаниягу, почему минздрав и правительство не хотят привлечь к операции по вакцинации населения армию, и не является ли этот отказ следствием того, что министром обороны является его политический оппонент - Бени Ганц, глава правительства ответил, что в Израиле имеется отличная сеть поликлиник больничных касс, и поэтому нет необходимости изобретать что-то новое.

Биньямин Нетаниягу отметил: пока Израиль не победил эпидемию, необходимо носить защитные маски, соблюдать дистанцию и правила гигиены, а также подготовиться к тому, что во время Хануки будут введены дополнительные ограничения, которые будут обсуждаться на заседании кабинета 10 декабря.


Ранее вечером 13-й и 12-й телеканалы передали, что минздрав намерен 10 декабря рекомендовать правительству ограничить встречи между израильтянами в вечерние часы.

Согласно этим источникам, если рекомендация будет принята, то израильтянам будет запрещено с 17:30 до 24:00 находиться в чужих домах. Предполагается, что зажигать ханукльные свечи израильтяне будут в кругу нуклеарной семьи, то есть с людьми, с которыми он проживают под одной крышей.

По информации новостной службы корпорации "Кан", минздрав также будет рекомендовать, чтобы в праздничную неделю магазины прекращали работать до 17:30.

Отметим, что официально минздрав эту информацию не комментирует.

Ранее сообщалось, что кабинет по борьбе с коронавирусом рассматривает еще один вариант: на время праздника Ханука ввести ограничения на передвижение в еврейских населенных пунктах, и во время остальных декабрьских праздников – в арабских населенных пунктах.

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