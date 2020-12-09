Саар покидает "Ликуд": землетрясение в израильской политике. Комментарий

Комментирует политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Решение Гидеона Саара покинуть "Ликуд" и создать свою собственную партию прозвучало совершенно естественно, но в то же время весьма неожиданно.

Путь Гидеона Саара внутри "Ликуда" привел его в тупик. В правящей партии всегда плохо относились к тем, кто бросает вызов действующему лидеру, во всяком случае, до тех пор, пока он у власти. Недаром во главе "Ликуда" во всех его ипостасях, начиная с "Херута", находились четыре лидера: Бегин, Шамир, Шарон и Нетаниягу. В "Ликуде" очень многие мечтают о том дне, когда Биньямин Нетаниягу сойдет со сцены, однако все они демонстрируют полную лояльность лидеру. Ярчайший пример – министр финансов Исраэль Кац. Он не скрывает своего намерения побороться за пост главы "Ликуда", но каждый раз подчеркивает, что сделает это лишь после того, как Нетаниягу сойдет со сцены. Разумеется, Кац хотел бы, чтобы этот день наступил как можно скорее, но это его желание никак не влияет ни на его шаги, ни на его декларации, которые были и остаются суперлояльными по отношению к Нетаниягу.

Саар шел по другому пути и не упускал случая обозначить себя как альтернативу Нетаниягу. Стоило появиться слуху о намерении премьер-министра объявить праймериз, как Саар ответил: "Я готов". "Его главная проблема – он не умеет досчитать до десяти, прежде чем отреагировать", – сказал мне тогда о Гидеоне Сааре один из депутатов от "Ликуда". Праймериз действительно состоялись ровно год назад, в декабре 2019-го, вот только повестка дня их была иной, чем попытался представить Саар на своей пресс-конференции. Тогда Гидеон Саар не говорил о пороках политической системы, требующих изменений. Тогда не было коронавируса и не было правительства. Праймериз проходили перед третьими выборами, и Саар убеждал ликудников, что Нетаниягу не в состоянии привести к победе. "Премьер-министр четырежды одерживал победу на выборах и формировал правительство. Пятой победы не будет", – заявлял Саар. В марте 2020 года оказалось, что прав он был лишь частично. Нетаниягу не сумел сформировать узкое правительство, но победу одержал и должность премьера за собой сохранил. А Саар набрал на праймериз 27,5% голосов, что не так мало. Он остался верен себе: продолжил критиковать Нетаниягу и в период коронавируса. Это не прибавило популярности Саару, и стало очевидно, что даже после ухода Нетаниягу из политики груз этих решений преградит Саару дорогу к посту главы партии. Нетаниягу уйдет, но останутся его сторонники, соратники, почитатели. Останутся простые ликудники, которые не забудут Саару оппозиции к действующему лидеру. Саар понял то, что до него понял Моше Кахлон, и сделал выводы.

Вот только выводы эти не до конца ясны. Гидеон Саар отлично понимает, что его партия, по крайней мере на первых ее этапах, не будет партией власти. "Главная задача нынешнего момента – привести к смене власти", – сказал Саар на пресс-конференции. Это означает, что стратегия Саара проста: отобрать у "Ликуда" несколько мандатов и передать их не очень понятно кому. Яиру Лапиду? Нафтали Беннету? Сегодня коалиция "Ямина" – "Еш Атид – ТЭЛЕМ" – НДИ – "Кахоль Лаван" набирает по большинству опросов 54-56 мандатов. Саару нужно отобрать у "Ликуда" совсем немного, чтобы создать заградительный блок без ультраортодоксов и арабов. Саар в этой конструкции замораживает на неопределенный срок свою мечту побороться за пост премьер-министра, но становится той силой, которая приводит к смене власти.

Еще одна возможность: заключение до выборов союза с кем-либо из действующих игроков о совместном баллотировании в Кнессет 24-го созыва. И тут открывается практически неограниченный простор для самых фантастических вариантов. От союза с "Яминой" Нафтали Беннета (минус Бецалель Смотрич и Рафи Перец; так как, несмотря на процесс сближения Саар с еврейской традицией, сложно представить его в союзе с особо ортодоксальным крылом религиозного сионизма), через союз с "Еш Атид" (минус левое крыло этой партии, так как нельзя забывать, что неприязнь к Нетаниягу не меняет взглядов Саара, которые были и остаются правыми и национальными) до союза с Яалоном и Айзенкотом, Хаузером и Хенделем, Шаша-Битон и другими.

Эти альянсы и союзы будут формироваться непосредственно перед выборами в зависимости от электоральной привлекательности партии Гидеона Саара. Если у него нет изначального соглашения с Лапидом, Беннетом, тандемом Хаузер-Хендель, Саар рискует оказаться невостребованным партнером и, набрав 4-5 мандатов, может не очень удачно закончить политическую карьеру. Но Саар достаточно опытный политик, чтобы просчитывать такие варианты заранее.

Политическая драма возможно подтолкнет Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца к компромиссу и отсрочке выборов. Нафтали Беннет, который также может стать жертвой взрыва в политической системе, скорее всего пересмотрит свой подход, и очень может быть, что мы скоро услышим от него о необходимости не допускать ненужных и дорогостоящих выборов в такое тяжелое для страны время.

Уход Гидеона Саара из "Ликуда" смешал карты на политическом поле. Саар пошел на риск, понимая, что альтернативой является тупик. Лишь после выборов станет ясно, насколько оправданным был этот риск.





