Опросы: участие Саара в выборах лишает Нетаниягу возможности сформировать коалицию

Вечером в четверг, 9 декабря, ведущие израильские телеканалы опубликовали результаты опросов общественного мнения. Это первые опросы, проведенные после объявления Гидеоном Сааром о выходе из "Ликуда" и создании своей партии.

По результатам опроса, проведенного институтом "Мидгам" и опубликованного телеканалом "Кешет", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 26 мандатов. На втором месте "Ямина" с 18 мандатами, на третьем - партия Гидеона Саара, которая набирает 16 мандатов, "Еш Атид - ТЭЛЕМ" - 15, Объединенный арабский список - 11, ШАС и "Яадут а-Тора" - по 8,"Кахоль Лаван", НДИ и МЕРЕЦ - по 6.

Если такими будут результаты выборы, у противников премьер-министра, относящихся к центристским и правым партиям есть 61 мандат. Речь идет о партиях "Ямина", партии Гидеона Саара, "Еш Атид - ТЭЛЕМ", НДИ и "Кахоль Лаван".

Если блоки сохранятся в их классическом виде, то правые и религиозные партии ("Ликуд", "Ямина", ШАС и "Яадут а-Тора") набирает 60 мандатов. Гидеон Саар - 16, левоцентристский, включая Объединенный арабский список - 38, НДИ - 6.

Если к партии Саара присоединятся бывший начальник генштаба Гади Айзенкот и депутат Ифат Шаша-Битон, эта партия набирает 22 мандата. "Ликуд" набирает 26, "Ямина" теряет мандаты и набирает 16, "Кахоль Лаван" остается лишь с пятью мандатами.

Отвечая на вопрос о том, кто из кандидатов наиболее соответствует требованиям должности премьер-министра, 29% назвали Биньямина Нетаниягу, 16% - Гидеона Саара, 13% - Нафтали Беннета, 10% - Яира Лапида и 5% Бени Ганца.

Результаты опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом и опубликованный телеканалом "Решет", также свидетельствуют о драматических изменениях политической карты Израиля. "Ликуд" набирает 28 мандатов, "Ямина" - 16, "Еш Атид - ТЭЛЕМ" - 16, партия Гидеона Саара - 15, Объединенный арабский список - 11, ШАС, "Яадут а-Тора", НДИ и МЕРЕЦ - по 7, "Кахоль Лаван" - 6.

В этом опросе правоцентристские противники Нетаниягу набирают 60 мандатов. Классический праворелигиозный блок набирает 58 мандатов. Левоцентристский блок - 41 мандат.

31% опрошенных хотели бы видеть Биньямина Нетаниягу на посту главы правительства, 16% предпочитают Гидеона Саара, 12% Нафтали Беннета, 11% Яира Лапида, а 8% Бени Ганца.

В этом опросе "Ликуд" набирает 25 мандатов, партия Гидеона Саара набирает 18, "Ямина" - 17, "Еш Атид - ТЭЛЕМ" - 15, Объединенный арабский список - 11, ШАС - 8, "Кахоль Лаван" и "Яадут а-Тора" по 7, НДИ и МЕРЕЦ - по 6 мандатов.

Этот опрос наиболее благоприятный для противников Нетаниягу в правоцентристском лагере. Партия Саара в союзе с "Ямина", "Еш Атид - ТЭЛЕМ", "Кахоль Лаван" и НДИ набирают 63 мандата. Правые и ультраортодоксальные партии набирают 57. Левоцентристские вместе с Объединенным арабским списком - 39.

Если к партии Саара присоединятся Ифат Шаша-Битон и Гади Айзенкот, она набирает 21 мандат. "Ликуд" теряет мандаты и набирает лишь 23.

Выбирая между Нетаниягу и Сааром, 40% израильтян предпочитают главу правительства, а 32% Саара. Выбирая между Нетаниягу и Беннетом, 39% предпочитают Нетаниягу, 25% Беннета.

Результаты опросов свидетельствуют о том, что основным источником мандатов, которые получает партия Гидеона Саара, являются "Ликуд" и "Ямина". Но партии "Кахоль Лаван", "Еш Атид - ТЭЛЕМ" также "жертвуют" мандаты новой партии.