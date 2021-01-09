Попытка автомобильного теракта возле деревни Ябад. Подробности

В субботу, 9 января, в 15:24, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о попытке автомобильного теракта, осуществленной возле КПП, рядом с деревней Ябад, на территории региональной бригады "Менаше". Спустя два часа стали известны подробности инцидента.

У КПП, расположенного возле деревни, остановились два автомобили. После того, как военнослужащие завершили осмотр первой машины, водитель второй неожиданно направил ее прямо на солдат ЦАХАЛа. Автомобиль сбил одного из военнослужащих; медицинская помощь ему не потребовалась.

Из машины выпал самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло"), в это же время один из террористов попытался открыть огонь по военнослужащим.

Террористам удалось скрыться. Ведутся их поиски; в районе поисков развернуты КПП.