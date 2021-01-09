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NEWSru.co.il :: В Израиле9 января 2021 г., 17:56

Попытка автомобильного теракта возле деревни Ябад. Подробности

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Попытка автомобильного теракта возле деревни Ябад. Подробности Попытка автомобильного теракта возле деревни Ябад. Подробности

В субботу, 9 января, в 15:24, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о попытке автомобильного теракта, осуществленной возле КПП, рядом с деревней Ябад, на территории региональной бригады "Менаше". Спустя два часа стали известны подробности инцидента.

У КПП, расположенного возле деревни, остановились два автомобили. После того, как военнослужащие завершили осмотр первой машины, водитель второй неожиданно направил ее прямо на солдат ЦАХАЛа. Автомобиль сбил одного из военнослужащих; медицинская помощь ему не потребовалась.

Из машины выпал самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло"), в это же время один из террористов попытался открыть огонь по военнослужащим.

Террористам удалось скрыться. Ведутся их поиски; в районе поисков развернуты КПП.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 января 2021
ЦАХАЛ: попытка автомобильного теракта возле КПП у деревни Ябад; пострадавших нет

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