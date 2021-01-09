ЦАХАЛ: попытка автомобильного теракта возле КПП у деревни Ябад; пострадавших нет
В субботу, 9 января, в 15:24, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о попытке автомобильного теракта, осуществленной возле КПП, рядом с деревней Ябад, на территории бригады "Менаше". Террорист, находившийся в машине, также открыл огонь по военнослужащим Армии обороны Израиля. Пострадавших нет.
На месте, где была осуществлена попытка теракта, найдено оружие террориста. Ведется его поиск и преследование.
Информация уточняется.
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