ЦАХАЛ: попытка автомобильного теракта возле КПП у деревни Ябад; пострадавших нет

В субботу, 9 января, в 15:24, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о попытке автомобильного теракта, осуществленной возле КПП, рядом с деревней Ябад, на территории бригады "Менаше". Террорист, находившийся в машине, также открыл огонь по военнослужащим Армии обороны Израиля. Пострадавших нет.

На месте, где была осуществлена попытка теракта, найдено оружие террориста. Ведется его поиск и преследование.

Информация уточняется.