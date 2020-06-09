Прокуратура требует "три пожизненных срока и 40 лет дополнительно" для обвиняемого в убийстве членов семьи Дауабшэ

Во вторник, 9 июня, стало известно, что прокуратура намерена просить суд приговорить Амирама Бен Улиэля, признанного виновным в убийстве трех членов семьи Дауабшэ в арабской деревне Дума в 2015 году, "к трем пожизненным срокам и 40 годам дополнительно".

Напомним, что 18 мая окружной суд признал виновным Амирама Бен Улиэля в трех убийствах, двух эпизодах поджогов, в двух эпизодах покушения на убийство и во вступлении в сговор с целью совершения преступления на расистской почве, однако оправдан по обвинению в членстве в террористической организации.

Бен Улиэль был признан виновным на основе признания, которое по утверждению его адвокатов, было получено незаконным путем с использованием запрещенных методов следствия. Однако в вердикте суда отмечалось, что виновность Бен Улиэля доказана дополнительными материалами следствия.

Напомним, в ночь на 31 июля 2015 года были подожжены два дома в деревне Дума (Самария). На стенах домов злоумышленники оставили надписи "Месть" и "Да здравствует царь Машиах". Один из домов был пуст, а во втором находилась семья Дауабшэ. В результате поджога погиб полуторагодовалый Али Дауабшэ, а его мать Рихам, отец Саад и старший брат получили тяжелые ожоги. Отец ребенка скончался 8 августа. В ночь на 7 сентября от полученных ранений скончалась Рихам Дауабшэ. Единственный оставшийся в живых – Ахмад Даубшэ – получил тяжелые ранения.

Изначально фигурантами этого дела были двое несовершеннолетних. Один из них был освобожден из-под стражи без предъявления ему обвинительного заключения, а второй заключил досудебную сделку с прокуратурой. В рамках досудебной сделки, он был признан виновным в членстве с террористической организации без связи с делом о поджоге в Думе.

В вердикте суда по делу Бен Улиэля отмечается, что следствием не доказано присутствие на месте преступления еще одного человека.