Иерусалим:
25 - 34°
Тель-Авив:
28 - 31°
Эйлат:
31 - 41°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле9 июня 2020 г., 20:44

Муниципальные инспекторы будут штрафовать за отсутствие масок

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Муниципальные инспекторы будут контролировать ношение масок

На специальном совещании, которое по распоряжению главы правительства Биньямина Нетаниягу проводил глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, было принято решение об усилении контроля за соблюдением правил, установленных минздравом на время эпидемии коронавирусной инфекции.

На этом совещании также было принято решение привлечь муниципальных инспекторов, инспекторов местных органов власти и инспекторов Управления народонаселения к работе по надзору. Их попросят особое внимание уделить ношению защитных масок в общественных местах.

На совещании присутствовали министр внутренних дел Арье Дери, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, начальник оперативного отдела полиции, председатель Центра местной власти Хаим Бибас, гендиректора минздрава и МВД, заместители юридического советника правительства и другие.  


Перед тем, как приступить к выполнению поставленной перед ними задачи, инспекторам предстоит пройти инструктаж. Ожидается, что в следующий понедельник, 15 июня, они будут готовы приступить к работе. За подготовку инспекторов будет отвечать Центр местной власти. До этого срока министерство юстиции должно законодательно закрепить новые полномочия инспекторов.  

Сотрудники полиции продолжат следить за ношением масок, соблюдением "социальной дистанции", а также за выполнением инструкций минздрава в магазинах и крупных торговых центрах. Кроме того, они продолжат контролировать соблюдение режима самоизоляции больными и теми, кто с ними контактировал.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 июня 2020
В правительстве обсуждаются меры по ужесточению контроля за соблюдением правил минздрава

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:44 Кабинет министров по борьбе с эпидемией утвердил введение строгого карантина на праздники
21:54 Прокуратура потребует повторного рассмотрения БАГАЦем вопроса о сносе Мицпе-Крамим
21:38 ДТП на въезде в Димону: молодой мужчина в тяжелом состоянии
20:23 ЦАХАЛ уведомил родственников террориста, убившего Шая Охайона, о предстоящем разрушении их дома
20:05 В Рахате из огнестрельного оружия убита 30-летняя женщина
19:37 Из четырех опций остались две: строгий карантин и "комендантский час"
18:16 Нетаниягу: "Мы получили сигнал от больниц, что они перестают справляться с нагрузкой"
17:43 Исчезновение ребенка из детского сада: нянечка отдала мальчика чужому отцу
17:25 Свидетель защиты по делу Романа Задорова выплатит компенсацию однокласснице Таир Рады
16:07 Профессор Гамзу рекомендует ввести "праздничный карантин"
...