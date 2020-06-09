Муниципальные инспекторы будут штрафовать за отсутствие масок

На специальном совещании, которое по распоряжению главы правительства Биньямина Нетаниягу проводил глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, было принято решение об усилении контроля за соблюдением правил, установленных минздравом на время эпидемии коронавирусной инфекции.

На этом совещании также было принято решение привлечь муниципальных инспекторов, инспекторов местных органов власти и инспекторов Управления народонаселения к работе по надзору. Их попросят особое внимание уделить ношению защитных масок в общественных местах.

На совещании присутствовали министр внутренних дел Арье Дери, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, начальник оперативного отдела полиции, председатель Центра местной власти Хаим Бибас, гендиректора минздрава и МВД, заместители юридического советника правительства и другие.

Перед тем, как приступить к выполнению поставленной перед ними задачи, инспекторам предстоит пройти инструктаж. Ожидается, что в следующий понедельник, 15 июня, они будут готовы приступить к работе. За подготовку инспекторов будет отвечать Центр местной власти. До этого срока министерство юстиции должно законодательно закрепить новые полномочия инспекторов.

Сотрудники полиции продолжат следить за ношением масок, соблюдением "социальной дистанции", а также за выполнением инструкций минздрава в магазинах и крупных торговых центрах. Кроме того, они продолжат контролировать соблюдение режима самоизоляции больными и теми, кто с ними контактировал.