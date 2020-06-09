Подписано соглашение по делу семьи Рафаэли: мать супермодели отправится в тюрьму на 16 месяцев

Во вторник, 9 июня, было официально объявлено, что израильская супермодель Бар Рафаэли и ее мать Ципи Рафаэли подписали соглашение с прокуратурой, в соответствии с которой за нарушение налогового законодательства Ципи Рафаэли отправится в тюрьму на 16 месяцев и заплатит штраф в размере 2,5 миллиона шекелей, а также будет приговорена к условному сроку. Бар Рафаэли, по условиям сделки, будет приговорена к девяти месяцам общественных работ, заплатит штраф в размере 2,5 миллиона шекелей, а также будет приговорена к условному сроку.

О том, что такая сделка будет заключена, 5 июня сообщал сайт Ynet.

Семья Рафаэли длительное время вела переговоры с прокуратурой, которые были заморожены на фоне общего карантина из-за эпидемии коронавирусной болезни. Прокуратура требовала выплаты штрафа в размере 5 миллионов шекелей в рамках уголовного процесса. Помимо этого, в рамках гражданского процесса Бар Рафаэли должна выплатить налоговому управлению 8 миллионов шекелей.

Напомним, что в рамках уголовного процесса Рафаэли обвиняется в уклонении от уплаты налогов в течение четырех лет с 2009 по 2012 годы с доходов в размере 23 миллиона шекелей.

О том, что вместо Бар Рафаэли в тюрьму отправится Ципи Рафаэли в январе этого года писала газета "Глобс". Тогда говорилось о возможном сроке: 1,5-2 года.

Бар Рафаэли. Фотогалерея

Бар Рафаэли родилась 4 июня 1985 года в Од а-Шароне. Ее мать Ципи в прошлом тоже была успешной моделью, отец Рафи владеет собственной лошадиной фермой. Предки Бар были выходцами из Италии, Литвы и Польши. Впервые в качестве модели Бар выступила, когда ей было всего 8 месяцев. С тех пор она не прерывала карьеру в модельном бизнесе, пыталась выступать в качестве актрисы и создавать собственную фирму. Особое внимание СМИ уделяют личной жизни Бар Рафаэли. Около пяти лет длился ее роман со знаменитым голливудским актером Леонардо ДиКаприо, который так и не закончился свадьбой. В сентябре 2015 года Бар вышла замуж за бизнесмена Ади Эзру. 11 августа 2016-го у них родилась дочь Лив, а 20 октября 2017-го у них родилась вторая дочь, которой дали имя Эль Эзра. 14 января 2020 года Бар Рафаэли родила третьего ребенка.