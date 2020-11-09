"Кан 11": правительство Израиля намерено заморозить процесс выхода из карантина

Правительство взвешивает возможность замораживания дальнейших шагов по выходу из карантина. Отмена послаблений, которые должны были вступить в силу 15 ноября, взвешивается на фоне роста уровня заражаемости (прежде всего, роста индекса инфицирования R0 – того, скольким людям один зараженный передает коронавирус).

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Как сообщает "Кан 11", одновременно премьер-министр Биньямин Нетаниягу обдумывает вариант введения так называемого ночного карантина. Целью этого шага является ограничение мероприятий в арабском секторе, являющихся одним из источников роста уровня заражаемости. Окончательное решение по поводу ночного карантина будет принято после изучения эффективности этого шага Советом по национальной безопасности.

Напомним, что в соответствии с планом, утвержденным правительством, 15 ноября должна была полностью возобновиться работа магазинов и торговых сетей, открыться рынки и торговые центры. Помимо этого, планировалось возобновить учебу в старших классах в рамках подготовки к сдаче экзаменов на аттестат зрелости.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что, если 15 ноября начнется даже частичная реализация начала третьего этапа выхода из карантина, минздрав утратит контроль над ситуацией. По словам Эдельштейна, оценки специалистов говорят о том, что ожидается дополнительный рост числа зараженных и индекс инфицирования превысит 0,8 (он уже выше, и особенно высок в арабском секторе).

8 ноября возобновили работу магазины, имеющие отдельный вход с улицы. Согласно решению кабинета министров по борьбе с коронавирусом, магазины открылись при условии соблюдения ряда требований. В частности, в магазине не могут одновременно находиться более четырех покупателей, между ними должна сохраняться дистанция в два метра, все находящиеся в помещении должны быть в масках.

Министр финансов Исраэль Кац заявил накануне: "Я приветствую решение возобновить работу магазинов и настоятельно рекомендую открыть торговые центры и рынки в соответствии с утвержденным планом". Министр финансов подверг резкой критике позицию министерства здравоохранения. "Решение оставить торговые центры и рынки закрытыми, при этом продолжать выплачивать компенсации бизнесменам, напоминает решение оставить больного подключенным к капельнице, вместо того чтобы лечить его".