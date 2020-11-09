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NEWSru.co.il :: В Израиле9 ноября 2020 г., 10:53

"Древняя копилка": у Стены Плача найдены золотые динары эпохи Фатимидов

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Сотрудница Управления древностей Израиля Евгения Капиль по время археологических работ в районе Стены Плача в Старом городе Иерусалима обнаружила небольшой глиняный кувшин, который был забит песком. Когда через месяц руководитель раскопок Давид Гельман промыл этот кувшин, в нем были найдены четыре золотые монеты, изготовленные более чем 1000 лет назад (ранний исламский период).

Археологические работы в районе спуска от еврейского квартала к Стене Плача проводились в связи с предстоящим строительством "лифта", который в будущем поможет спускаться к этой части стены и сделает ее более доступной для посетителей.

Давид Гельман говорит, что впервые за годы работы в археологии он нашел золотые монеты. По его словам, кувшин был своего рода "древней копилкой", монеты в нем сохранились в прекрасном состоянии.

Эксперт по нумизматике Управления древностей Роберт Коль также отметил отличное состояние найденных золотых динаров, датировав их 940-970 годами н.э. Управление древностей напоминает, что это был период великих политических потрясений, когда контроль над Палестиной перешел от суннитского халифата Аббасидов, который находится в Багдаде, к шиитской североафриканской династии Фатимидов, покорившей Египет, Сирию и Палестину.

Одна монета относится к периоду правления халифа аль-Матия (946-974 н.э.) и его наместника в Палестине Абу аль-Касама ибн аль-Ихшида Онухара (946-961 н.э). Две другие монеты отчеканены в Каире в период правления Абу Тамима Маадда ибн Исмаиля аль-Муизза Лидиниллы (953 - 975 н.э.). Четвертая монета относится к периоду правления Абу Мансура Низара ибн Маадда аль-Азиза Биллы (975 - 996 н.э.)


Доктор Коль отмечает, что золотые монеты эпохи Фатимидов были обнаружены в Старом городе Иерусалима впервые за последние полвека. Ранее подобные находки делал профессор Биньямин Мазар, который нашел пять подобных кладов к югу от Храмовой горы после Шестидневной войны 1967 года.



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