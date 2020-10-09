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NEWSru.co.il :: В Израиле9 октября 2020 г., 18:39

Службы безопасности: причиной некоторых из пожаров могли стать поджоги

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Службы безопасности: причиной некоторых из пожаров могли стать поджоги

Службы безопасности подозревают, что причиной некоторых из пожаров, вспыхнувших в Иудее и Самарии, могли стать поджоги, осуществленные палестинскими арабами. Ведется поиск подозреваемых.

В пятницу, 9 октября, на фоне сухой и очень жаркой погоды возникло несколько сильных лесных и полевых пожаров. Распространению пламени способствует сильный восточный ветер.

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Пресс-служба полиции сообщает о пожарах в районе поселка Кфар а-Ораним (Биньямина), около деревни Умм аль-Кутуф в районе Вади Ара, возле деревень Арара и Кафр Кара, около поселка Бат Хефер, в городе Ноф а-Галиль и в других районах.

В поселке Кфар а-Ораним сгорели несколько домов. Все жители эвакуированы (в поселке проживают около 2700 человек). В этом районе работают 25 пожарных бригад и шесть самолетов противопожарной авиации специальной эскадрильи "Эльад".

Позже была начата эвакуации и жителей Умм аль-Кутуф (около 1100 жителей), где для тушения пожаров также привлечена наземная техника и самолеты.

Затем поступило сообщение о возгорании травы и кустарника недалеко от населенного пункта Бат Хефер. На место происшествия прибыли несколько противопожарных бригад. Было перекрыто движение по 6-й трассе.

После полудня возник лесной пожар к востоку от населенного пункта Ноф а-Галиль. Около 200 полицейских и добровольных помощников полиции провели эвакуацию 5000 жителей города. Несколько человек получили отравление продуктами горения. Огонь причинил ущерб, по крайней мере, семи жилым домам. Полностью выгорела роща, окружавшая город.

В районах, где идет борьба с пожарами, блокировано движение транспорта.

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