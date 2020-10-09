Троллинг, наступление "Кахоль Лаван" и "альтернативное" правительство. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Троллинг всегда был одним излюбленных приемов политиков всех стран. Нет ничего приятнее, чем разыграть комбинацию, которая выставит вторую сторону в неловком свете, а тебе принесет несколько секунд в новостном выпуске и заголовок в газете. Однако в последние дни складывается впечатление, что вся политическая система работает в режиме взаимного троллинга.

Прошлая неделя завершилась громким увольнением Асафа Замира с должности министра туризма. В политических кругах уже делали ставки, кто будет следующим министром от "Кахоль Лаван", который подаст в отставку. В ответ лидеры "Кахоль Лаван" объявили об изменении тактики в отношениях с правительством (в котором состоят). Для начала министр юстиции Ави Нисанкорен объявил о создании комиссии по назначению нового государственного прокурора. Создание такой комиссии не только противоречит соглашениям между "Кахоль Лаван" и "Ликудом", но и бессмысленно по сути. Для утверждения кандидатуры необходимо голосование на заседании правительства. "Ликуд" не согласится даже обсуждать кандидатуру, избранную таким способом. А значит все усилия Нисанкорена – это пиар для избирателей. Троллинг. В окружении Нисанкорена редакции NEWSru.co.il отказались комментировать работу комиссии и продвижение ее к цели.

После того, как вопрос назначения государственного прокурора сошел с повестки дня, в "Кахоль Лаван" перешли к новому троллингу. В партии Бени Ганца вернулись к бюджетной теме и потребовали скорейшего утверждения бюджета на 2021 год. Компромисс Хаузера, согласно которому этот бюджет должен быть принят в марте будущего года, давно выброшен в корзину. В "Кахоль Лаван" поняли, что надо идти ва-банк, чтобы оставшиеся 8-9 мандатов в опросах не испарились. "Необходимо принять бюджет и прекратить издевательство над людьми, но вторая сторона предпочитает политические игры и возможность выборов", – заявил в интервью "Кан РЭКА" министр науки и технологии Изхар Шай. Под второй стороной он подразумевает естественно "Ликуд" и Биньямина Нетаниягу.

Глава правительства, напомним, категорически возражает против принятия бюджета на 2021 год уже сейчас. По "официальной версии", он возражает, так как нельзя планировать долгосрочные шаги в момент кризиса, однако во "втором дне" кроется прозрачная политическая причина: Нетаниягу стремится к тому, чтобы сохранить возможность роспуска правительства в удобное для него время.

В настоящий момент в "Кахоль Лаван" угрожают торпедировать принятие бюджета на 2020 год, и тем самым спровоцировать досрочные выборы, если "Ликуд" откажется принимать бюджет на 2021 год. Идет ли речь о решении Бени Ганца окончательно развалить и без того нефункционирующую коалицию или об очередном троллинге? Пока неизвестно. Выборы могут стать похоронами политической карьеры Бени Ганца, и в то же время ему нужно предпринять действительно резкие шаги для того, чтобы остановить обвал в опросах.

В оппозиции также решили прибегнуть к троллингу. Сразу после праздника Симхат Тора "Еш Атид – ТЭЛЕМ" выдвинут на рассмотрение Кнессета "конструктивный вотум недоверия". Яир Лапид представит на рассмотрение Кнессета так называемое "альтернативное правительство". В оппозиционном блоке утверждают, что в списке, предлагающем 18 министров, будет "очень интересный троллинг". Затея выглядит как многообещающая для тех, кто любит политические шоу. В оппозиции утверждают, что у них в кармане уже 46 голосов депутатов, готовых поддержать вотум недоверия. Так Лапид единым махом объединил "Еш Атид – ТЭЛЕМ", "Ямину", НДИ, МЕРЕЦ и Объединенный арабский список. Весьма вероятно, что подсчет Лапида излишне оптимистичен. Напомним, что Авигдор Либерман уже заявлял, что НДИ не присоединится к правительству, опирающемуся на голоса Объединенного арабского списка. Захочет ли он голосовать за такое правительство, даже зная, что нет никаких шансов на его создание? Далеко не очевидно.

Тем более не очевидно, как в этой ситуации поступит Нафтали Беннет. Рост его популярности в опросах имеет и обратную сторону: вопрос о том, кого он поддержит после выборов, – Нетаниягу или не Нетаниягу – становится критически важным. Если он проголосует за "правительство" Лапида, то "Ликуд" безусловно использует это для активизации кампании "Беннет – троянский конь в правом лагере". Если проголосует против, даст почву для критики и обвинений в том, что по-прежнему находится "в кармане" Нетаниягу.

Однако, прежде всего, шаг Лапида направлен на избирателей "Кахоль Лаван". "Если Ганц и Ашкенази решат поддержать предложение, то вечером (да, в тот же вечер!) Биньямин Нетаниягу покинет резиденцию на улице Бальфур", – говорится в заявлении "Еш Атид". Бени Ганц не проголосует за этот вотум недоверия, и Яир Лапид обвинит его в капитулянтстве. Так выглядит троллинг.

Биньямин Нетаниягу не остался в долгу и по чистой случайности именно на понедельник, 12 октября, назначил заседание Кнессета, в ходе которого будет утверждено соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. На фоне исторического соглашения, против которого не будут высказываться ни Бецалель Смотрич, ни Тамар Зандберг, затея Лапида с конструктивным вотумом недоверия будет представлена как политические игры. На самом же деле, речь пойдет о борьбе за повестку дня будущих выборов. О чем будут спорить – о коронавирусе или о "соглашении Авраама"?

Но такой шаг мало повлияет на настроения в обществе. Это понимают и в "Ликуде". Даже хранивший в последние недели молчание Гидеон Саар выступил с заявлением, в котором призвал к возобновлению работы небольших бизнесов, деятельность которых не связана с приемом посетителей. К возобновлению экономической деятельности призывает и министр финансов Исраэль Кац. В "Ликуде" разрабатываются и иные модели, которые будут представлены в ближайшее время Биньямину Нетаниягу. В правящей партии остро ощущают вкус утраты доверия избирателей.





