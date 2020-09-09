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NEWSru.co.il :: В Израиле9 сентября 2020 г., 10:00

Профессор Наталья Биленко: "Всеобщий карантин в Израиле неизбежен"

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Профессор Наталья Биленко: "Всеобщий карантин в Израиле неизбежен"

Главврач управления минздрава ашкелонского округа, профессор-эпидемиолог Наталья Биленко дала интервью радиостанции "Кан РЭКА".

Помимо прочего, она сказала, что, по ее мнению, невозможно избежать введения всеобщего карантина в стране. "Ни один человек в Израиле не скажет вам, как и когда это будет сделано, но если вы спрашиваете мое мнение, то к праздникам мы будем вынуждены ввести полный карантин. Если нынешняя тенденция заражаемости сохранится, а в праздники мы продолжим встречаться и проводить время вместе, то в итоге мы придем к ситуации, когда больницы не смогут нас лечить", – заявила профессор Биленко.

Профессор Биленко сказала также, что на сегодняшний день медицинская система справляется с задачами, которые ставит коронавирус. "Сегодня ситуация под контролем и в больницах, и в поликлиниках. Но врачи, медсестры и весь обслуживающий персонал тоже люди. Они заболевают, уходят в карантин. Ситуация очень зыбкая, и если темпы заражения сохранятся, я не знаю, как долго система выдержит эту атаку", – сказала Биленко.


9 сентября газета "Гаарец" опубликовала заявления анонимных источников в кабинете министров по борьбе с коронавирусом. По их утверждениям, премьер-министр Биньямин Нетаниягу склоняется к введению в конце месяца в стране полного карантина. Как пишет "Гаарец", в кабинете министров убеждены, что последние шаги Нетаниягу – это подготовка общественного мнения к введению всеобщего карантина на ограниченное время. Представители "Кахоль Лаван" добиваются максимального сокращения периода карантина, пишет "Гаарец".



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