Профессор Наталья Биленко: "Всеобщий карантин в Израиле неизбежен"

Главврач управления минздрава ашкелонского округа, профессор-эпидемиолог Наталья Биленко дала интервью радиостанции "Кан РЭКА".

Помимо прочего, она сказала, что, по ее мнению, невозможно избежать введения всеобщего карантина в стране. "Ни один человек в Израиле не скажет вам, как и когда это будет сделано, но если вы спрашиваете мое мнение, то к праздникам мы будем вынуждены ввести полный карантин. Если нынешняя тенденция заражаемости сохранится, а в праздники мы продолжим встречаться и проводить время вместе, то в итоге мы придем к ситуации, когда больницы не смогут нас лечить", – заявила профессор Биленко.

Профессор Биленко сказала также, что на сегодняшний день медицинская система справляется с задачами, которые ставит коронавирус. "Сегодня ситуация под контролем и в больницах, и в поликлиниках. Но врачи, медсестры и весь обслуживающий персонал тоже люди. Они заболевают, уходят в карантин. Ситуация очень зыбкая, и если темпы заражения сохранятся, я не знаю, как долго система выдержит эту атаку", – сказала Биленко.

9 сентября газета "Гаарец" опубликовала заявления анонимных источников в кабинете министров по борьбе с коронавирусом. По их утверждениям, премьер-министр Биньямин Нетаниягу склоняется к введению в конце месяца в стране полного карантина. Как пишет "Гаарец", в кабинете министров убеждены, что последние шаги Нетаниягу – это подготовка общественного мнения к введению всеобщего карантина на ограниченное время. Представители "Кахоль Лаван" добиваются максимального сокращения периода карантина, пишет "Гаарец".





