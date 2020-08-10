План на начало учебного года: детские сады в обычном режиме, начальные классы 5 дней в неделю

В понедельник, 10 августа, на заседании парламентской комиссии по образованию, министр просвещения Йоав Галант ("Ликуд") впервые представил план на начало учебного года на фоне эпидемии коронавируса, составленный минпросом вместе с министерством финансов.

Детские сады

Согласно представленному плану, занятия в детских садах, а также в группах продленного дня при детских садах, будут проходить в обычном режиме – без разделения на "капсулы". Дети не будут обязаны находиться в детских садах в масках, и в первые два дня занятий родители смогут заходить с детьми на территорию сада (но не в помещение).

Первый и второй классы

Третий и четвертый классы

Занятия будут проходить в постоянных группах по 18 детей не менее пяти дней в неделю (не менее 25 часов в неделю). Занятия в группах для детей с особыми потребностями будут проходить в обычном режиме шесть раз в неделю. Ученики третьих и четвертых классов будут обязаны на переменах надевать маски. Ученики четвертых классов будут обязаны сидеть в масках и в классах во время занятий.

Пятый и шестой классы

Занятия будут проходить в постоянных группах по 18 детей не менее двух дней в неделю в учебном заведении (не менее девяти часов в неделю) и не менее трех дней в неделю удаленно. Занятия в группах для детей с особыми потребностями будут проходить в обычном режиме шесть раз в неделю. Ученики будут находиться в школе в масках – во время уроков и на переменах.

С седьмого по 12 классы

Занятия будут проходить в постоянных группах по 18 детей не менее двух дней в неделю в учебном заведении (не менее 10 часов в неделю) и в остальное время удаленно. Занятия в группах для детей с особыми потребностями будут проходить в обычном режиме шесть раз в неделю. Ученики будут находиться в школе в масках – во время уроков и на переменах.

По подсчетам минпроса, чтобы обеспечить занятия в капсулах по 18 человек, в школах не хватает еще около 13 тысяч ставок – из них 6,5 тысяч ставки учителей и еще столько же ставки помощников учителей, которых будут набирать местные советы.

Стоимость программы составит 4,2 миллиарда шекелей.

Ранее министр просвещения Йоав Галант подчеркнул, что новый учебный год начнется 1 сентября.