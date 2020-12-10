Ограничений на Хануку не будет, определены критерии для введения третьего карантина

В четверг, 10 декабря, правительство приняло решение не вводить на Хануку карантинные меры, ранее предложенные минздравом, и определило критерии для введения жесткого карантина.

Правительство также приняло решение о введении "мягкого карантина" в тот момент, когда число выявляемых за сутки новых зараженных коронавирусом достигнет 2500 человек или когда индекс инфицирования (скольким людям один зараженный передает коронавирус) достигнет 1,3.

При этом, если после трех недель "мягкого карантина" индекс инфицирования не опустится ниже 1, в стране будет введен жесткий карантин.

Ранее министерство здравоохранения рекомендовало правительству ограничить встречи между израильтянами в вечерние часы. Рекомендовалось запретить с 17:30 до 24:00 находиться в чужих домах. Предполагалось, что штраф за нарушение этого предписания составит 500 шекелей (методы контроля над соблюдением этого требования так и не были согласованы). Также с 17:30 рекомендовалось закрывать в ханукальную неделю в населенных пунктах с преимущественно еврейским населением торговые центры, рынки и магазины, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Планировалось на открытом воздухе ограничить собрания до десяти человек. Возможно, именно эти ограничения и будут введены в ближайшем будущем, когда число выявляемых новых зараженных коронавирусом в сутки достигнет 2500 человек (в течение последней недели в сутки выявляют 1700-2000 зараженных), однако точный план "мягкого карантина" пока не публикуется.

Заседание правительства по этому вопросу переносилось уже несколько раз. 8 декабря правительство должно было обсуждать рекомендации кабинета по борьбе с коронавирусом о введении "ночного комендантского часа". Заседание было перенесено на 9 декабря после того, как стало известно о юридических сложностях в отношении этого вида ограничений, поскольку минздрав не был уверен в эффективности этой меры. Ранее представители юридического советника правительства предупреждали, что решение о "ночном комендантском часе" может быть заблокировано БАГАЦем.