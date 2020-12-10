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NEWSru.co.il :: В Израиле10 декабря 2020 г., 18:21

Трамп: "Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений"

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Трамп: "Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений"

В четверг, 10 декабря, президент США Дональд Трамп в своем "твиттере" написал, что Марокко и Израиль договорились об установлении дипломатических отношений.

Дональд Трамп опубликовал с интервалом в одну минуту три сообщения. В одном он говорит о том, что он подписал прокламацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. А во втором - "об очередном историческом достижении". "Два наших больших друга, Израиль и Королевство Марокко, договорились об установлении дипломатических отношений в полном объеме. Это огромный рывок к миру на Ближнем Востоке".

И, наконец, в третьем сообщении, Трамп пишет, что Марокко признало соединенные Штаты в 1777 году. "Таким образом, было бы уместно нам признать их суверенитет над Западной Сахарой".


Израильские СМИ списали, что министр иностранных дел Габи Ашкенази и министр обороны Бени Ганц узнали о переговорах с Марокко из "некоего источника", а не от главы правительства Биньямина Нетаниягу. Позднее канцелярия Бени Ганца уточнила, что несколько недель назад Белый дом сообщил ему и Габи Ашкенази о переговорах с Марокко. А сегодня Белый дом сообщил им об итогах переговорного процесса до того, как Трамп написал об этом в "твиттере".

Вскоре после сообщения Трампа авиакомпания Israir объявила, что через несколько месяцев она будет каждую неделю совершать около 20 рейсов в Марокко.

Палестинская администрация назвала соглашение между Израилем и Марокко неприемлемым, заявив, что оно служит интересам сионисткой пропаганды и поощряет продолжение оккупации, которая нарушает основные права палестинцев.

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