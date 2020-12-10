Появление партии Саара: как это влияет на ваш выбор? Опрос NEWSru.co.il

8 декабря депутат Кнессета Гидеон Саар объявил о выходе из "Ликуда" и создании новой партии. Также он сообщил о намерении баллотироваться на пост премьер-министра.

По словам Саара, нынешний глава правительства Биньямин Нетаниягу уже не может дать Израилю того, в чем страна нуждается более всего: единства и стабильности.

Первая реакция "Ликуда": Саар покидает партию, так как потерпел поражение на праймериз и утратил популярность. Затем в правящей партии заговорили о том, что Саар "стал частью левого лагеря".

СМИ публиковали "рабочее название" партии Саара: "Тиква хадаша" ("Новая надежда"). Но ни в заявлениях Саара, ни в официальных документах это название пока не звучало.

К партии Саара уже присоединились министр связи Йоаз Хендель и глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузер (на сегодняшний день они представляют в Кнессете небольшую фракцию "Дерех Эрец").

Гидеон Саар продолжает переговоры с другими депутатами – в частности, Ифат Шаша-Битон (глава парламентской комиссии по проблемам, связанным с эпидемией коронавируса, "Ликуд"), а также с фигурами за пределами политической системы, в частности с бывшим начальником генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом.

Ранее глава партии ТЭЛЕМ Моше Яалон заявил, что намерен баллотироваться в Кнессет 24-го созыва во главе своей партии, отдельно от "Еш Атид" и Яира Лапида. По словам Яалона, Гади Айзенкот войдет в его список вторым номером. Айзенкот заявил, что никаких договоренностей с Яалоном у него нет.

Результаты первых опросов общественного мнения дают партии Саара 15-18 мандатов. В этой ситуации классический праворелигиозный блок теряет большинство и не может сформировать правительство. Впрочем, первые опросы зачастую несколько преувеличивают электоральный потенциал новых партий, во главе которых встают известные политики.

На этом фоне редакция NEWSru.co.il решила провести опрос, чтобы выяснить: как появление новой партии влияет на электоральные предпочтения нашей аудитории.

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