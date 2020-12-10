Появление партии Саара: как это влияет на ваш выбор? Опрос NEWSru.co.il
8 декабря депутат Кнессета Гидеон Саар объявил о выходе из "Ликуда" и создании новой партии. Также он сообщил о намерении баллотироваться на пост премьер-министра.
По словам Саара, нынешний глава правительства Биньямин Нетаниягу уже не может дать Израилю того, в чем страна нуждается более всего: единства и стабильности.
Первая реакция "Ликуда": Саар покидает партию, так как потерпел поражение на праймериз и утратил популярность. Затем в правящей партии заговорили о том, что Саар "стал частью левого лагеря".
СМИ публиковали "рабочее название" партии Саара: "Тиква хадаша" ("Новая надежда"). Но ни в заявлениях Саара, ни в официальных документах это название пока не звучало.
К партии Саара уже присоединились министр связи Йоаз Хендель и глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузер (на сегодняшний день они представляют в Кнессете небольшую фракцию "Дерех Эрец").
Гидеон Саар продолжает переговоры с другими депутатами – в частности, Ифат Шаша-Битон (глава парламентской комиссии по проблемам, связанным с эпидемией коронавируса, "Ликуд"), а также с фигурами за пределами политической системы, в частности с бывшим начальником генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом.
Ранее глава партии ТЭЛЕМ Моше Яалон заявил, что намерен баллотироваться в Кнессет 24-го созыва во главе своей партии, отдельно от "Еш Атид" и Яира Лапида. По словам Яалона, Гади Айзенкот войдет в его список вторым номером. Айзенкот заявил, что никаких договоренностей с Яалоном у него нет.
Результаты первых опросов общественного мнения дают партии Саара 15-18 мандатов. В этой ситуации классический праворелигиозный блок теряет большинство и не может сформировать правительство. Впрочем, первые опросы зачастую несколько преувеличивают электоральный потенциал новых партий, во главе которых встают известные политики.
На этом фоне редакция NEWSru.co.il решила провести опрос, чтобы выяснить: как появление новой партии влияет на электоральные предпочтения нашей аудитории.
Наша редакция будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. Мы оставляем за собой право остановить опрос и не учитывать голоса, поданные после замеченных нарушений.
Появление партии Саара: как это влияет на ваш выбор? Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 15 вопросов)
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