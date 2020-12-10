Политический кризис: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" опровергают сообщение о переговорах

В четверг, 10 декабря, израильские СМИ публикуют противоречивые сведения о контактах между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что в последние сутки начались переговоры между представителями двух партий о компромиссе, который позволит избежать новых выборов. Согласно опубликованной информации, обсуждается предложение, в соответствии с которым каденция Кнессета будет продлена на один год, а соглашение о ротации вступит в силу в мае 2022 года.

В соответствии с коалиционным соглашением, подписанным двумя партиями в мае 2020 года, Кнессет 23-го созыва должен работать три года. По этому соглашению, Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц должны занимать пост премьер-министра по полтора года каждый. В настоящий момент, как пишет "Исраэль а-Йом", обсуждается предложение, согласно которому Кнессет будет работать четыре года, а ротация вступит в силу не в ноябре 2021, а в мае 2022 года. Это дало бы возможность Нетаниягу не инициировать роспуск Кнессета в марте 2021 года, так как за ним сохраняется возможность сделать это год спустя. Ганц, в свою очередь, получает возможность избежать выборов, которые, судя по последним опросам общественного мнения, грозят его партии утратой большинства мандатов.

В "Кахоль Лаван" заявили, что данная публикация не соответствует действительности: "Речь идет о лжи. Судя по всему, кто-то впал в панику и распускает слухи. Никаких контактов нет". В "Ликуде" также заявили, что информация не соответствует действительности.

Отметим, что "Исраэль а-Йом" это единственное издание, утверждающее, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" возобновили переговоры. Политический обозреватель "Кешет" Амит Сегаль сообщил, что никаких контактов между представителями Нетаниягу и Ганца нет. Аналогичную информацию публикует радиостанция "Кан Бет".

9 декабря ведущие телеканалы опубликовали результаты первых опросов, проведенных после объявления Гидеоном Сааром о выходе из "Ликуда" и создании своей партии. По этим опросам, Саар набирает 15-18 мандатов. Участие его партии в выборах лишает Нетаниягу возможности сформировать коалицию. Наибольший ущерб появление партии Саара наносит "Ликуду" и "Ямине". Однако "Кахоль Лаван" также теряет мандаты, и в политических кругах полагают, что Нетаниягу, Беннет и Ганц будут стремиться отложить роспуск Кнессета, чтобы уменьшить "эффект Саара". С другой стороны, дальнейшее пребывание в правительстве Биньямина Нетаниягу грозит "Кахоль Лаван" окончательной утратой поддержки.

Как сообщалось ранее, бюджет на 2020 год должен быть утвержден не позднее 23 декабря. В "Кахоль Лаван" требуют утвердить бюджета на 2021 год не позднее января. Министр разведки Эли Коэн ("Ликуд") заявил накануне в интервью "Кан РЭКА", что "Ликуд" предложил "Кахоль Лаван" утвердить на заседании правительства 17 декабря бюджет на будущий год, а утверждение бюджета Кнессетом отложить на февраль. В "Кахоль Лаван", по его словам, от такого варианта отказываются.