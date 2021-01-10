Расследование гибели Ахувии Сандака: задержан полицейский

Утром в воскресенье, 10 января, стало известно о задержании следственным управлением одного из сотрудников полиции по подозрению в создании помех следствию в ходе расследования обстоятельств гибели 16-летнего Ахувии Сандака. Об этом сообщает радиостанция "Кан Бет".

Сообщается также о задержании пятерых жителей Биньямины по подозрению в нападении на полицейских с применением камней.

Адвокаты семьи Сандак продолжают настаивать на причастности полиции к гибели подростка.

На прошлой неделе семья Сандак передала управлению министерства юстиции по расследованию преступлений, совершаемых полицейскими (МАХАШ), отчет частного эксперта – старшего следователя дорожной полиции в отставке адвоката Давида Бен-Закена. Согласно этому отчету, с высокой степенью вероятности причиной ДТП, повлекшего смерть Сандака, стало отклонение полицейского автомобиля в сторону автомобиля, в котором находились Ахувия Сандак и другие подростки, для целенаправленного столкновения. Утверждение эксперта противоречит показаниям полицейских, по словам которых автомобиль подростков отклонился в сторону полицейского автомобиля, уходя от погони и пытаясь не позволить обогнать себя. По словам Бен-Закена, на дороге нет признаков того, что автомобиль подростков двигался зигзагами или отклонялся от своей полосы движения.

Вскоре после передачи отчета заместитель главы МАХАШ Моше Саада, подверг крайне резкой критике деятельность своих коллег в ходе расследования обстоятельств гибели Ахувии Сандака. Он направил письмо заместителю государственного прокурора Шломо Ламбергеру, в котором заявил: "Глава подразделения МАХАШ Керен Бар-Менахем допустила провалы, которые нанесли серьезный удар по расследованию обстоятельств гибели подростка". В письме, которое было опубликовано журналистом Арэлем Сегалем, говорится о том, что полицейские, причастные к инциденту, не были допрошены в день гибели Ахувии Сандака. "Бар-Менахем распорядилась освободить полицейских, так как в ходе предварительного расследования якобы не утверждалось, что смерть молодого человека связана с какими-либо действиями сотрудников полиции". По словам Саады, это не соответствует действительности, так как товарищи Ахувии Сандака, находившиеся вместе с ним в автомобиле, изначально утверждали, что полицейские "убили" Сандака. "Более того, задержанные на первом же допросе утверждали, что полицейские избили их", – пишет Саада.

Трагедия произошла 21 декабря 2020 года в округе Биньямин. Полицейские вели погоню за автомобилем с израильскими номерными знаками, из окна которого, как утверждала полиция, бросали камни в проезжавшие автомобили с палестинскими номерами. У перекрестка Римоним автомобиль с израильскими подростками перевернулся. Один из находившихся в машине пассажиров (Ахувия Сандак) погиб, остальные были задержаны. Расследование этого инцидента продолжается.