Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль продлен до 1 июля

В среду, 10 июня, Израиль уведомил иностранные авиакомпании о том, что запрет на въезд иностранных граждан продлен как минимум до 1 июля. Израильтяне, вернувшиеся из-за границы спецрейсами до этой даты, будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

Срок действия предыдущего решения должен был истечь 15 июня.

Ранее сообщалось, что несколько иностранных компаний готовы возобновить полеты в Израиль, однако сделать это они смогут только после того, как Израиль разрешит въезд иностранцев в свои границы.

Ранее руководство компании "Эль-Аль" сообщило на биржу, что 6.000 ее работников останутся в неоплачиваемых отпусках до конца июля.