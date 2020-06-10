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NEWSru.co.il :: В Израиле10 июня 2020 г., 17:08

Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль продлен до 1 июля

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Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль продлен до 1 июля

В среду, 10 июня, Израиль уведомил иностранные авиакомпании о том, что запрет на въезд иностранных граждан продлен как минимум до 1 июля. Израильтяне, вернувшиеся из-за границы спецрейсами до этой даты, будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

Срок действия предыдущего решения должен был истечь 15 июня.

Ранее сообщалось, что несколько иностранных компаний готовы возобновить полеты в Израиль, однако сделать это они смогут только после того, как Израиль разрешит въезд иностранцев в свои границы.


Ранее руководство компании "Эль-Аль" сообщило на биржу, что 6.000 ее работников останутся в неоплачиваемых отпусках до конца июля.

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