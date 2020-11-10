В Иерусалиме умер генсек ООП Саиб Арикат

Во вторник, 10 ноября, сразу несколько источников сообщили, что в больнице "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме умер 65-летний генеральный секретарь "Организации освобождения Палестины" Саиб Арикат. Информация подтверждена государственной радиостанцией "Кан Бет" и официальным агентством ПА Wafa.

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) объявил трехдневный траур в автономии в связи с кончиной Ариката. В Рамалле и других городах ПА приспущены флаги.

Более месяца назад Арикат заразился коронавирусом. Официально об этом было объявлено 8 октября. Он оставался в изоляции в своем иерихонском доме, поскольку болезнь в начальной стадии протекала в легкой форме. Утром 18 октября его состояние резко ухудшилось. Палестинская администрация обратилась к Израилю с просьбой о госпитализации Ариката. Просьба была удовлетворена. В течение нескольких недель израильские врачи боролись за жизнь генсека ООП, который находился в реанимационном отделении. Но 10 ноября была констатирована его смерть.

Отметим, что с 18 октября по 9 ноября в СМИ неоднократно публиковалась недостоверная информация о смерти Ариката, которая опровергалась или не комментировалась властями Израиля и ПА.

Саиб Арикат. Краткая биография

Саиб Арикат (Саиб Мухаммад Салих Арикат), родился 28 апреля 1955 года в Абу Дисе (Восточный Иерусалим), позже его семья переехала в Иерихон.

Окончил Университет Сан-Франциско (США), получив звание магистра политологии; докторскую диссертацию защитил в Брэдфордском университете (Великобритания) о "Роли ОПЕК в арабо-израильском конфликте".

С 1979 года преподавал в университете Аль-Наджах.

С 1982 года входил в руководство редакции ведущей палестинской газеты "Аль-Кудс", стал одной из видных фигур в партии ФАТХ, возглавляемой Арафатом.

В 1987-м был осужден израильским судом за "подстрекательскую деятельность". Вновь вернулся к политической деятельности в 1991 году, приняв участие в Мадридской конференции по проблемам Ближнего Востока, затем стал одним из тайных "архитекторов" соглашений Осло.

Неоднократно уходил в отставку – например, в августе 1993 года после публикаций в арабской прессе по поводу подоплеки норвежских соглашений.

В 2003 году в новом правительстве Махмуда Аббаса первоначально ему было предложено министерство по делам туризма и транспорта или должность министра без портфеля. Однако Арикат отверг это предложение, и тогда, под давлением Арафата, ему был вручен портфель министра по вопросам переговоров с Израилем (таким образом он сохранил свое министерское кресло). Этот пост остался за Арикатом и после смерти Арафата.

С августа 2015 года занимает пост генерального секретаря ООП. Считается одним из самых влиятельных людей в Иерихоне и в целом в Палестинской автономии.

Генеральный секретарь ООП Саиб Арикат был одним из самых непримиримых критиков еврейского государства. Так, например, он призывал ООН ввести санкции против Израиля в связи с планами правительства распространить израильский суверенитет на часть территории Иудеи и Самарии.

Умер 10 ноября 2020 года в Иерусалиме, на территории Израиля.



