С марта израильтянам было выписано "коронавирусных" штрафов почти на четверть миллиарда шекелей

По данным Управления по надзору в сфере взимания долгов ("Решут акифа ве-гвия"), с марта было выписано 366564 штрафа нарушителям карантинных ограничений. Общая сумма штрафов, наложенных на израильтян, составляет 212 миллионов шекелей.

Согласно опубликованным 10 ноября данным, 84568 штрафов на сумму более 38 миллионов шекелей уже оплачены. 72 тысячи штрафов до сих пор не оплачены, и за просрочку придется доплатить около 50% от суммы штрафа.

Наибольшее количество штрафов было выписано жителям Иерусалима, который долгое время находился в списке "желтых" городов, а в отдельных районах, из-за высокого уровня заболеваемости вводился строгий карантин. Большая часть "иерусалимских штрафов" была выписана в период с августа по октябрь, когда возле резиденции главы правительства на Бальфур проходили массовые акции протеста.

На втором месте по количеству штрафов находится Тель-Авив -18669 штрафов, большая часть из которых была выдана в октябре.

На третьем месте Нацерет - 6906 штрафов, затем идут Хайфа - 6756, Лод - 5669, Ришон ле-Цион - 5079, Петах-Тиква - 4921, Рахат - 4679, Бейт-Шемеш - 3624, Бат-Ям - 3829, Бней-Брак - 3592.