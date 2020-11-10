ЦАХАЛ сбил над территорией Израиля БПЛА "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силы ЦАХАЛа сбили над израильской территорией БПЛА "Хизбаллы", проникший с территории Ливана.

Сообщается, что БПЛА все время находился под наблюдением ЦАХАЛа и не представлял угрозы для израильской армии или близлежащих населенных пунктов.

Военные специалисты проверяют, не нес ли аппарат заряд взрывчатки или какое-то другое оружие, или использовался "Хизбаллой" для сбора информации.

Отметим, что это не первый случай вторжения БПЛА, принадлежащих "Хизбалле", на территорию Израиля, последний случай, когда ЦАХАЛ сбивал подобный аппарат, произошел 26 марта.

"Армия обороны Израиля и впредь будет пресекать любые попытки террористической организации "Хизбалла" нарушить суверенитет Израиля, используя для защиты израильских граждан наступательную и оборонительную тактику и вооружения. Армия обороны Израиля серьезно относится к инциденту и возлагает ответственность за него на правительство Ливана", - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.