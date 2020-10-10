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NEWSru.co.il :: В Израиле10 октября 2020 г., 07:35

Тысячи жителей Ноф а-Галиль, эвакуированных из-за пожара, не могут вернуться в свои дома

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Тысячи жителей Ноф а-Галиля, эвакуированных из-за пожара, не могут вернуться в свои дома

Около 5 тысяч жителей города Ноф а-Галиль (10% населения города) были эвакуированы накануне из-за сильных пожаров. По состоянию на утро субботы, 10 октября, большинство из них не получили разрешения вернуться.

Часть эвакуированных была размещена в отеле "Плаза" в Ноф а-Галиль и в отеле "Рамада" в соседнем Нацерете. Кроме того, мэрии пришлось искать специальное решение для размещения 160 коронавирусных больных и нескольких сотен находящихся в самоизоляции.

По данным службы пожарной охраны, в результате пожаров серьезно пострадали, по меньшей мере, 7 жилых зданий. Полностью выгорела роща, окружавшая город.


В пятницу, 9 октября, на фоне сухой и очень жаркой погоды возникло несколько сильных пожаров в районе Вади Ара, Биньямине и городе Ноф а-Галиль. Распространению пламени способствовал сильный восточный ветер.

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В поселке Кфар а-Ораним сгорели несколько домов. Все жители были эвакуированы (в поселке проживают около 2700 человек). В этом районе работали 25 пожарных бригад и шесть самолетов противопожарной авиации специальной эскадрильи "Эльад".

Позже была проведена эвакуации жителей Умм аль-Кутуф (около 1100 жителей), где для тушения пожаров также была привлечена наземная техника и самолеты.

Затем поступило сообщение о возгорании травы и кустарника недалеко от населенного пункта Бат Хефер. На место происшествия прибыли несколько противопожарных бригад. Было перекрыто движение по 6-й трассе.

После полудня возник лесной пожар к востоку от населенного пункта Ноф а-Галиль.

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