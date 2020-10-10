Гидеон Саар объявил о выходе из комиссии по законодательству

Вечером в субботу, 10 октября, депутат Кнессета Гидеон Саар ("Ликуд") объявил о выходе из состава комиссии Кнессета по законодательству.

По словам Саара, закон о полномочиях правительства в период коронавируса по сути превратил Кнессет в статиста и наблюдателя, лишенного каких-либо самостоятельных полномочий. "Комиссия Кнессета по законодательству может утвердить все постановления или все отклонить, она не может внести в них изменения. Это абсурд", - говорится в сообщении, опубликованном Сааром.

Он добавил, что на минувшей неделе не имел возможности голосовать против закрытия предприятий небольшого бизнеса. Решение об их закрытии было принято, несмотря на то, что разрешено скопление до 10 человек.

"Как я и предупреждал закон о полномочиях правительства по чрезвычайным ситуациям в период коронавируса наносит сильнейший удар по основной функции парламента: контролю над работой правительства", - резюмировал Саар. Место Гидеона Саара в комиссии Кнессета по законодательству займет депутат Амит А-Левм