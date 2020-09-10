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NEWSru.co.il :: В Израиле10 сентября 2020 г., 16:07

Профессор Гамзу рекомендует ввести "праздничный карантин"

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Профессор Гамзу рекомендует ввести "праздничный карантин"

Вечером 10 сентября правительство Израиля рассмотрит предложения координатора борьбы с коронавирусом профессора Рони Гамзу по поводу ужесточения карантинных мер в период осенних праздников.

Судя по публикациям в СМИ, Гамзу изменил свое мнение и рекомендует на несколько недель ввести жесткие ограничения, полностью прервав очные занятия в образовательных учреждениях, закрыв торговые центры, музеи, рестораны, кафе и пабы, а также места массовых развлечений и занятий спортом.

Кроме того, Гамзу рекомендует ограничить перемещение между населенными пунктами в праздничные дни и контролировать численность общественных собраний в соответствии с нормами программы "Светофор", прежде всего в "красных" населенных пунктах и районах.


Предлагается ввести "аварийный" режим работы госсектора и ограничить допустимое число сотрудников на рабочих местах в частном секторе, настоятельно рекомендуя работу из дома в тех случаях, когда это возможно.

В отношении собраний, связанных с религией, будет предложено сократить возможности для молитв в закрытых помещениях и рекомендовать проводить такие собрания на открытом воздухе, соблюдая социальную дистанцию и при условии обязательного наличия защитных масок (это требование общее и распространяется на появление в любом месте за пределами собственного дома).

После завершения "праздничного карантина" будут постепенно вводиться послабления, прежде всего в системе образования.

Судя по публиковавшейся ранее информации, эту инициативу Гамзу поддерживают глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Министр финансов Исраэль Кац ранее выступал против введения жесткого карантина в период осенних праздников.

Минфин оценивает прямой ущерб от недельного карантина в 5-6 миллиардов шекелей. В министерстве здравоохранения утверждают, что введение карантина неизбежно просто потому, что мощностей системы здравоохранения при существующих темпах заболеваемости хватит ненадолго.

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